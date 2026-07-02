Íslenski boltinn

„Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“

Ester Ósk Árnadóttir skrifar
Sigurður Heiðar Höskuldsson á hliðarlínunni í dag.
Sigurður Heiðar Höskuldsson á hliðarlínunni í dag. Guðmundur/Vísir

„Mér fannst við bara flottir, við gáfum allt í þetta. Við erum að spila á móti liði sem að hefðu geta lent 7-0 undir en hefðu samt alltaf komið aftur á okkur og haft trú á því að þeir væru að fara að vinna leikinn,“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson þjálfari Þórs eftir 3-3 jafntefli á móti KR á Akureyri í dag. 

„Það er erfitt að spila á móti þeim og sérstaklega þegar öll stærstu atvik leiksins hafa falið þeirra megin. Mér líður svona mest eins og að það hafi ráðið úrslitum að dómararnir eyðilögðu þetta fyrir okkur.“

Spurður út í hvaða atvik hann væri að vísa í sagðist hann ekki vilja þylja það upp. 

„Ég nenni ekki að þylja þau upp, það eru bara öll stóru atriðin.“

Sigurði leið þó ekki of vel þótt staðan væri orðin 3-0 eftir 13 mínútur. 

„Jú komnir í 3-0 en vitandi það að þeir kæmu alltaf á okkur þannig að þú ert ekkert rólegri þó staðan sé orðin 3-0. Þannig að í rauninni leið mér bara svipað í 3-0 eins og í 0-0.“

Seinni hálfleikur fór að mestu fram á vallarhelming Þórs. 

„Það vissu það allir sem voru að horfa á þennan leik og allir sem tóku þátt í honum að þetta myndi vera svona þannig að við vorum bara undirbúnir fyrir það að þetta myndi fara í það. Þetta er bara ógeðslega erfitt, það er mjög erfitt að stíga á þá og það er ótrúlega erfitt að ætla setja pressu á manninn með boltann því þeir eru hrikalega góðir. Við gerum bara vel að halda þeim frá okkur á stórum kafla í leiknum. Það voru margir inn á sem hafa ekki verið að spila nægjanlega mikið og ekki alveg í sínu allra besta formi. Þannig þetta var alltaf að fara að verða brekka, það er stutt frá síðasta leik. Ég er bara aðallega stoltur af leikmönnunum hvað við gáfum í þetta.“

Þór mætir Fram næst á útivelli sunnudaginn 12. júlí og Sigurður bjartsýn á framhaldið. 

„Vonandi náum við að tjasla okkur betur saman og vera með meira batterí á tanknum en við vorum með í dag þannig að við getum þrýst vel á Framarana. Ég er spenntur fyrir framhaldinu við þurfum að fara á ná í fleiri stig og ef að baráttan og andinn er eins og var í dag að þá hljótum við að fara á fá einhverja sigra.“

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