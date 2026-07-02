„Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Ester Ósk Árnadóttir skrifar 2. júlí 2026 20:00 Sigurður Heiðar Höskuldsson á hliðarlínunni í dag. Guðmundur/Vísir „Mér fannst við bara flottir, við gáfum allt í þetta. Við erum að spila á móti liði sem að hefðu geta lent 7-0 undir en hefðu samt alltaf komið aftur á okkur og haft trú á því að þeir væru að fara að vinna leikinn,“ sagði Sigurður Heiðar Höskuldsson þjálfari Þórs eftir 3-3 jafntefli á móti KR á Akureyri í dag. „Það er erfitt að spila á móti þeim og sérstaklega þegar öll stærstu atvik leiksins hafa falið þeirra megin. Mér líður svona mest eins og að það hafi ráðið úrslitum að dómararnir eyðilögðu þetta fyrir okkur.“ Spurður út í hvaða atvik hann væri að vísa í sagðist hann ekki vilja þylja það upp. „Ég nenni ekki að þylja þau upp, það eru bara öll stóru atriðin.“ Sigurði leið þó ekki of vel þótt staðan væri orðin 3-0 eftir 13 mínútur. „Jú komnir í 3-0 en vitandi það að þeir kæmu alltaf á okkur þannig að þú ert ekkert rólegri þó staðan sé orðin 3-0. Þannig að í rauninni leið mér bara svipað í 3-0 eins og í 0-0.“ Seinni hálfleikur fór að mestu fram á vallarhelming Þórs. „Það vissu það allir sem voru að horfa á þennan leik og allir sem tóku þátt í honum að þetta myndi vera svona þannig að við vorum bara undirbúnir fyrir það að þetta myndi fara í það. Þetta er bara ógeðslega erfitt, það er mjög erfitt að stíga á þá og það er ótrúlega erfitt að ætla setja pressu á manninn með boltann því þeir eru hrikalega góðir. Við gerum bara vel að halda þeim frá okkur á stórum kafla í leiknum. Það voru margir inn á sem hafa ekki verið að spila nægjanlega mikið og ekki alveg í sínu allra besta formi. Þannig þetta var alltaf að fara að verða brekka, það er stutt frá síðasta leik. Ég er bara aðallega stoltur af leikmönnunum hvað við gáfum í þetta.“ Þór mætir Fram næst á útivelli sunnudaginn 12. júlí og Sigurður bjartsýn á framhaldið. „Vonandi náum við að tjasla okkur betur saman og vera með meira batterí á tanknum en við vorum með í dag þannig að við getum þrýst vel á Framarana. Ég er spenntur fyrir framhaldinu við þurfum að fara á ná í fleiri stig og ef að baráttan og andinn er eins og var í dag að þá hljótum við að fara á fá einhverja sigra.“ Þór Akureyri KR Besta deild karla Fótbolti Mest lesið Ronaldo í tárum eftir leik: „Við unnum fyrir Diogo“ Fótbolti Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Íslenski boltinn Dómari útskýrir af hverju Messi slapp en Balogun fékk rautt Fótbolti Tæknin kom Portúgal til bjargar og endaði drauma Króata Fótbolti „Ég er Grindvíkingur en vill bara svo til að ég fór í Keflavík“ Körfubolti Átti Amin að sjá rautt? Íslenski boltinn Stórstjörnur hætta með landsliðinu eftir að hafa dottið út af HM Fótbolti Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hvað er að gerast hjá Manchester United? Enski boltinn Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því Íslenski boltinn Fleiri fréttir Átti Amin að sjá rautt? Uppgjörið: Víkingur - KA 3-2| Endurkomusigur hjá Víkingum sem þurfti að hafa vel fyrir því „Stundum þarf bara að vinna að alvöru fyrir þessu“ Uppgjör Þór Ak. - KR | 3-3. Endurkoma hjá KR „Mér leið svipað í 3-0 eins og í 0-0“ Markvörður Þórs skoraði ótrúlegt mark gegn KR Sjáðu skemmtileg og mismunandi fagnaðarlæti strákanna á Orkumótinu KR-ingar mæta eina liðinu sem er búið að fá á sig fleiri mörk en þeir „Ég er farinn“ Þórsarar taka á móti KR-ingum í Gedda-treyjunni „Þú verður að spyrja hann að því“ Seldu einn sinn besta leikmann til Bandaríkjanna Aðstoðarþjálfari Stjörnunnar segir upp Albert um KA: „Eins og þú hafir verið fullur í Football Manager“ Halldór Árna: Víkingar sáu hið fullkomna tímabil en þetta er fljótt að breytast „Mér finnst það bara algjört bull“ Sjáðu Atla afgreiða Skagamenn og færa Framara nær KR Ekki mistök að ráða Hermann en engin skyndiákvörðun að ráða Halldór Þriðja sinn á fjórum árum sem Valsmenn skipta um þjálfara í miðri á Glæsimark sem felldi KR, markaveisla á Akureyri og fyrsti sigur Jóns Þórs Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Hallgrímur eftir fimmta tapið í röð: „Ég þarf að gera betur“ „Mjög ánægður að skora tvö mörk“ Uppgjörið: Keflavík - KR 3-2| Frábært sigurmark batt enda á 18 ára bið eftir sigri gegn KR „Skiptir engu máli hvort þetta sé léttir fyrir mig“ „Við gáfum ÍBV bara stig hér í dag“ „Við bara fundum ekki nægilega mikinn takt“ „Harka, hugrekki og massífir“ Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Uppgjörið: Stjarnan – KA 3-1 | Fyrsti sigur Jóns Þórs og fimmta tap KA í röð Sjá meira