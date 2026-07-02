Erlent

Para­dís Kushner ógn við aðildar­við­ræður Albaníu og ESB

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fjöldi fólks hefur mótmælt í Tirana og víðar, undir yfirskriftinni „Albanía er ekki til sölu“.
Fjöldi fólks hefur mótmælt í Tirana og víðar, undir yfirskriftinni „Albanía er ekki til sölu“. Getty/Olsi Shehu

Nefnd á vegum Evrópuþingsins sem heimsótti Albaníu á dögunum hefur varað við því að áframhaldandi framkvæmdir við lúxusparadís Jared Kushner, tengdasonar Donald Trump Bandaríkjaforseta, ógni aðildarviðræðum Albaníu við Evrópusambandið.

Tineke Strike, sem fór fyrir nefndinni, segir stjórnvöld í Albaníu vera að „leika sér að eldinum“ með því að heimila framkvæmdirnar, sem hafa þegar valdið töluverðum skaða á vernduðum svæðum við strendur landsins.

Strik segir í samtali við Guardian að ef forsætisráðherranum Edi Rama sé alvara með að koma landinu inn í Evrópusambandið, ætti hann að draga leyfi fyrir framkvæmdunum til baka.

Verkefnið hefur valdið miklu fjaðrafoki í Albaníu og leitt til mikilla mótmæla. Ásakanir eru uppi um spillingu og yfirvöld hafa verið sökuð um að hafa farið á svig við reglur og ferla þegar heimild var veitt fyrir framkvæmdunum.

Þrátt fyrir mótmælin hefur Rama neitað að gefa eftir en á sama tíma og hann virðist ákveðinn í því að stuðla að uppbyggingu í landinu á kostnað náttúruverndar, hefur hann einnig heitið því að koma landinu inn í Evrópusambandið fyrir árið 2030.

Samkvæmt Guardian eru um það bil 90 prósent landsmanna fylgjandi aðild.

Evrópuþingmenn segja áætlanir stjórnvalda um uppbyggingu á vernduðum svæðum ekki samræmast náttúruverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Þá fordæmir Strik viðbrögð stjórnvalda við gagnrýninni og segir þau virðast ætla að halda áfram á sömu braut þar til þau neyðast til að uppfylla skilyrði vegna mögulegrar aðildar.

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