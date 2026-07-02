Nefnd á vegum Evrópuþingsins sem heimsótti Albaníu á dögunum hefur varað við því að áframhaldandi framkvæmdir við lúxusparadís Jared Kushner, tengdasonar Donald Trump Bandaríkjaforseta, ógni aðildarviðræðum Albaníu við Evrópusambandið.
Tineke Strike, sem fór fyrir nefndinni, segir stjórnvöld í Albaníu vera að „leika sér að eldinum“ með því að heimila framkvæmdirnar, sem hafa þegar valdið töluverðum skaða á vernduðum svæðum við strendur landsins.
Strik segir í samtali við Guardian að ef forsætisráðherranum Edi Rama sé alvara með að koma landinu inn í Evrópusambandið, ætti hann að draga leyfi fyrir framkvæmdunum til baka.
Verkefnið hefur valdið miklu fjaðrafoki í Albaníu og leitt til mikilla mótmæla. Ásakanir eru uppi um spillingu og yfirvöld hafa verið sökuð um að hafa farið á svig við reglur og ferla þegar heimild var veitt fyrir framkvæmdunum.
Þrátt fyrir mótmælin hefur Rama neitað að gefa eftir en á sama tíma og hann virðist ákveðinn í því að stuðla að uppbyggingu í landinu á kostnað náttúruverndar, hefur hann einnig heitið því að koma landinu inn í Evrópusambandið fyrir árið 2030.
Samkvæmt Guardian eru um það bil 90 prósent landsmanna fylgjandi aðild.
Evrópuþingmenn segja áætlanir stjórnvalda um uppbyggingu á vernduðum svæðum ekki samræmast náttúruverndarlöggjöf Evrópusambandsins. Þá fordæmir Strik viðbrögð stjórnvalda við gagnrýninni og segir þau virðast ætla að halda áfram á sömu braut þar til þau neyðast til að uppfylla skilyrði vegna mögulegrar aðildar.