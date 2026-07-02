Hvað er að gerast hjá Manchester United? Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 2. júlí 2026 10:31 Bruno Fernandes átti frábært tímabil með Manchester United en þarf meiri hjálp ætli liðið að keppa um titilinn næsta vetur. Getty/ Marc Atkins Í annað sinn á einni viku hefur enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United misst af miðjumanni sem félagið hafði áhuga á. Þann 25. júní samþykkti Manchester City að greiða metfé, 116 milljónir punda, fyrir Nottingham Forest-leikmanninn Elliot Anderson, sem var efstur á óskalista United. Nú hefur Tottenham samþykkt að greiða West Ham 85 milljónir punda fyrir Mateus Fernandes. Hafði mikinn áhuga á báðum United hafði mikinn áhuga á báðum. Vandamálið er hversu mikið það hefði kostað að fá þá á Old Trafford. Félagið gerði það ljóst snemma í sumar að það væri ekki tilbúið að eyða 120 milljónum punda í Anderson og það varð fljótlega augljóst að það væri nokkurn veginn sú upphæð sem þyrfti til að kaupa enska landsliðsmanninn. Manchester United transfer briefing: What's next after missing out on Mateus Fernandes - the four stars on midfield shortlist, the overhaul in defence, Bruno Fernandes' future and what's happening with Marcus Rashford https://t.co/UcfGgxvvJP— Daily Mail Sport (@MailSport) July 2, 2026 United reyndi mikið að fá Fernandes en um leið og Spurs sýndi áhuga hélt West Ham fast við sitt verðmat. United hefði verið tilbúið að greiða 85 milljónir punda – að vísu með viðbótargreiðslum – en taldi að ef það hefði gert það hefði Spurs farið upp í 90 milljónir punda. Þetta er nákvæmlega sú staða sem félagið vill forðast og United telur afstöðu sína vera ábyrga. Enginn nýr leikmaður ennþá Enn sem komið er hefur enginn nýr leikmaður komið og fyrir utan Rasmus Hojlund, en brottför hans fyrir 38 milljónir punda var staðfest í maí eftir að Napoli tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili, og þá sem voru samningslausir, hefur enginn farið. United hefur samþykkt 35 milljóna punda samning við ítalska liðið Atalanta fyrir Ederson en þar sem hann var kallaður seint inn í brasilíska landsliðið mun læknisskoðun hans ekki fara fram fyrr en lið Carlo Ancelotti – sem spilar við Noreg í 16-liða úrslitum þann 5. júlí – er úr leik. Eins og allir leikmenn United sem keppa fyrir hönd landa sinna í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, fær hann síðan að minnsta kosti þriggja vikna frí. Einn, og mögulega tvo En félagið vill fá að minnsta kosti einn, og mögulega tvo, miðjumenn til viðbótar samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins. Eftir að hafa misst af Fernandes er United að meta stöðuna. Félagið hefur nýlega verið orðað við Alex Scott hjá Bournemouth, þótt Arsenal hafi þegar verið sagt að hinn 22 ára gamli leikmaður sé ekki til sölu og að núverandi félag hans vilji gjarnan gera langtímasamning við hann. Annar miðjumaður Bournemouth, Tyler Adams, og Carlos Baleba hjá Brighton hafa einnig verið nefndir. Annað nafn sem hefur verið nefnt er Felix Nmecha, fyrrverandi leikmaður í unglingaakademíu Manchester City. Nmecha er vel þekktur af Jason Wilcox, yfirmanni knattspyrnumála hjá United, sem var áður yfirmaður akademíu City. Staða franska landsliðsmannsins Aurelien Tchouameni hjá Real Madrid er líka til skoðunar en á þessu stigi er talið að hann verði áfram á Bernabeu. „Við munum kaupa leikmenn“ Heimildarmenn breska ríkisútvarpsins innan United eru staðfastir í þeirri trú að leikmannakaupastefna þeirra sé sú rétta og benda á tiltölulega góðan árangur síðasta sumars til sönnunar. Forráðamenn félagsins sýna stillingu og benda réttilega á að það séu sjö vikur í fyrsta leik ensku úrvalsdeildarinnar gegn Hull og tæpar níu vikur þar til félagaskiptaglugginn lokar. „Við munum kaupa leikmenn“ – er fullvissan. Það er lögð áhersla á að það verði metið hvernig þeir spila, ekki hvort þeir séu stór nöfn eða ekki. Hvort það sé nóg til að sefa marga stuðningsmenn félagsins – sem eru fullir eldmóðs eftir óvænt sæti í Meistaradeildinni á síðasta tímabili og þrá nýja leikmenn – er svo annað mál. Enski boltinn Manchester United Mest lesið Blaðamannafundi lauk skyndilega með sorglegum fréttum Fótbolti Hættur í landsliðinu þar til skipt verður um þjálfarateymi Fótbolti „Ha? Hvernig getur það verið?“ Sport Móðir NFL-stjörnu fannst látin og bróðir hans ákærður fyrir morð Sport Hnakkrifust en bjuggu svo til jöfnunarmarkið saman Fótbolti Ótrúleg endurkoma hjá Belgum og Tielemans sýndi stáltaugar Fótbolti Már getur andað aftur: „Ég bara man eiginlega ekki eftir þessari tilfinningu“ Sport „Leyfið börnunum að vaka“ Fótbolti „Ég er farinn“ Íslenski boltinn Fengið morðhótanir eftir viðskiptin við Caitlin Clark Körfubolti Fleiri fréttir Hvað er að gerast hjá Manchester United? Stórhuga Spursarar að kaupa Tonali á metverð Pereira furðu lostinn að hafa verið rekinn frá Forest Þjálfarinn kallaði hana „geðsjúkling“ og stundaði sálfræðileiki við hana Verður sá dýrasti í sögu Tottenham Klopp reiður: „Ef þetta er brot þá hefði Arsenal ekki orðið Englandsmeistari“ Chelsea með harðorða yfirlýsingu um nýjan stjóra Man. City Manchester City staðfestir loksins Maresca sem stjóra Newcastle með augastað á efnilegum miðjumanni Freiburg Chelsea horfir óvænt til varnarmanns Rayo Vallecano Xabi Alonso vill fá Xhaka til Chelsea Fullviss að möguleg félagaskipti Anderson trufli hann ekki Tilboði Arsenal í lykilmann Newcastle United hafnað Í læknisskoðun á HM og á leið til Man. City fyrir svimandi upphæð Fær himinhá laun hjá ungu félagi sem stefnir hátt Onana aftur að láni frá Man. Utd Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Hefja viðræður um kaup á Tonali Segir að Liverpool verði að berjast um titilinn á fyrsta ári Iraola Dagatalið í enska boltanum: Titilvörn Arsenal hefst gegn nýliðum Tottenham borgar háa upphæð fyrir varnarmann Brighton Tekur við Crystal Palace eftir frábært tímabil í Frakklandi Elta Manchester United allt næsta tímabil Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Sonur Djibril Cissé samdi við Liverpool Frétti fyrst á samfélagsmiðlum að hann væri að missa vinnuna McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Sjá meira