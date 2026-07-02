Enski boltinn

Hvað er að gerast hjá Manchester United?

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bruno Fernandes átti frábært tímabil með Manchester United en þarf meiri hjálp ætli liðið að keppa um titilinn næsta vetur.
Bruno Fernandes átti frábært tímabil með Manchester United en þarf meiri hjálp ætli liðið að keppa um titilinn næsta vetur. Getty/ Marc Atkins

Í annað sinn á einni viku hefur enska úrvalsdeildarfélagið Manchester United misst af miðjumanni sem félagið hafði áhuga á.

Þann 25. júní samþykkti Manchester City að greiða metfé, 116 milljónir punda, fyrir Nottingham Forest-leikmanninn Elliot Anderson, sem var efstur á óskalista United.

Nú hefur Tottenham samþykkt að greiða West Ham 85 milljónir punda fyrir Mateus Fernandes.

Hafði mikinn áhuga á báðum

United hafði mikinn áhuga á báðum. Vandamálið er hversu mikið það hefði kostað að fá þá á Old Trafford.

Félagið gerði það ljóst snemma í sumar að það væri ekki tilbúið að eyða 120 milljónum punda í Anderson og það varð fljótlega augljóst að það væri nokkurn veginn sú upphæð sem þyrfti til að kaupa enska landsliðsmanninn.

United reyndi mikið að fá Fernandes en um leið og Spurs sýndi áhuga hélt West Ham fast við sitt verðmat. United hefði verið tilbúið að greiða 85 milljónir punda – að vísu með viðbótargreiðslum – en taldi að ef það hefði gert það hefði Spurs farið upp í 90 milljónir punda.

Þetta er nákvæmlega sú staða sem félagið vill forðast og United telur afstöðu sína vera ábyrga.

Enginn nýr leikmaður ennþá

Enn sem komið er hefur enginn nýr leikmaður komið og fyrir utan Rasmus Hojlund, en brottför hans fyrir 38 milljónir punda var staðfest í maí eftir að Napoli tryggði sér sæti í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili, og þá sem voru samningslausir, hefur enginn farið.

United hefur samþykkt 35 milljóna punda samning við ítalska liðið Atalanta fyrir Ederson en þar sem hann var kallaður seint inn í brasilíska landsliðið mun læknisskoðun hans ekki fara fram fyrr en lið Carlo Ancelotti – sem spilar við Noreg í 16-liða úrslitum þann 5. júlí – er úr leik.

Eins og allir leikmenn United sem keppa fyrir hönd landa sinna í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó, fær hann síðan að minnsta kosti þriggja vikna frí.

Einn, og mögulega tvo

En félagið vill fá að minnsta kosti einn, og mögulega tvo, miðjumenn til viðbótar samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins.

Eftir að hafa misst af Fernandes er United að meta stöðuna.

Félagið hefur nýlega verið orðað við Alex Scott hjá Bournemouth, þótt Arsenal hafi þegar verið sagt að hinn 22 ára gamli leikmaður sé ekki til sölu og að núverandi félag hans vilji gjarnan gera langtímasamning við hann.

Annar miðjumaður Bournemouth, Tyler Adams, og Carlos Baleba hjá Brighton hafa einnig verið nefndir.

Annað nafn sem hefur verið nefnt er Felix Nmecha, fyrrverandi leikmaður í unglingaakademíu Manchester City.

Nmecha er vel þekktur af Jason Wilcox, yfirmanni knattspyrnumála hjá United, sem var áður yfirmaður akademíu City.

Staða franska landsliðsmannsins Aurelien Tchouameni hjá Real Madrid er líka til skoðunar en á þessu stigi er talið að hann verði áfram á Bernabeu.

„Við munum kaupa leikmenn“

Heimildarmenn breska ríkisútvarpsins innan United eru staðfastir í þeirri trú að leikmannakaupastefna þeirra sé sú rétta og benda á tiltölulega góðan árangur síðasta sumars til sönnunar.

Forráðamenn félagsins sýna stillingu og benda réttilega á að það séu sjö vikur í fyrsta leik ensku úrvalsdeildarinnar gegn Hull og tæpar níu vikur þar til félagaskiptaglugginn lokar.

„Við munum kaupa leikmenn“ – er fullvissan. Það er lögð áhersla á að það verði metið hvernig þeir spila, ekki hvort þeir séu stór nöfn eða ekki.

Hvort það sé nóg til að sefa marga stuðningsmenn félagsins – sem eru fullir eldmóðs eftir óvænt sæti í Meistaradeildinni á síðasta tímabili og þrá nýja leikmenn – er svo annað mál.

Enski boltinn Manchester United

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið