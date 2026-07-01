Stjórnvöld í Úkraínu og Svíþjóð hafa gert samning um kaup fyrrnefndu á sextán Gripen E herþotum frá Saab. Kaupverðið jafngildir 320 milljarðar íslenskra króna en þjónusta og stuðningur er innifalinn.
Vólódimír Selenskí Úkraínuforseti greindi frá samkomulaginu á Telegram, þar sem hann sagði að fyrstu þoturnar yrðu afhentar á næsta ári. Þess ber að geta að forsvarsmenn Saab hafa sagt að þoutrnar verði ekki afhentar fyrr en á árunum 2029 til 2030.
Danir tilkynntu einnig í gær um stuðning við Úkraínu, sem metinn er á um 84 milljarða króna. Fjármununum verður varið til vopnaframleiðslu og -kaupa.
Yfirherforinginn Oleksandr Syrskyi sagði í samtali við fjölmiðla í Úkraínu í gær að herinn væri að undirbúa viðbragð við mögulegri árás Rússa úr norðri. Hann sagðist þó ekki eiga von á því að sótt yrði að Kænugarði.
Tveir létust og að minnsta kosti fimmtán særðust í árásum Rússa í borginni Zaporizhzhia í gær, að sögn ríkisstjórans Ivan Fedorov.