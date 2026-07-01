Miðjumaðurinn öflugi Maci Nicole Teater spilar ekki fleiri leiki með nýliðum Grindavíkur/Njarðvíkur í Bestu deild kvenna í fótbolta í sumar.
Grindavík/Njarðvík segir frá því á miðlum sínum að Teater hafi verið seld til félags í heimalandi sínu, Bandaríkjunum.
Maci gekk til liðs við Grindavík/Njarðvík í vetur og lék alls þrettán KSÍ leiki fyrir félagið. Sjö þeirra voru í Bestu deildinni þar sem hún gerði eitt mark og gaf eina stoðsendingu. Markið kom í síðasta leiknum og stoðsendingin í þeim næstsíðasta.
View this post on Instagram A post shared by Grindavík/Njarðvík - Meistaraflokkur kvenna (@grindaviknjardvik_mfl.kvk)
A post shared by Grindavík/Njarðvík - Meistaraflokkur kvenna (@grindaviknjardvik_mfl.kvk)
Hún kom sér líka í fréttirnar þegar hún fékk rautt spjald fyrir að rífa í hár Kimberley Dóru Hjálmarsdóttur, leikmanns Vals.
Knattspyrnudeildir Grindavíkur og Njarðvíkur þakka Maci fyrir sitt framlag til liðsins og óska henni góðs gengis í næstu verkefnum.
Nýliðarnir hafa komið mikið á óvart með því að ná í 12 stig í fyrstu níu leikjunum og sitja sem stendur í 6. sæti.
Maci kvaddi líka sjálf á miðlum sínum.
„Takk Grindavík/Njarðvík fyrir minn fyrsta atvinnumannasamning. Ég er innilega þakklát fyrir tækifærið og allt sem þessi reynsla hefur kennt mér. Mest af öllu, takk til liðsfélaga minna, þjálfara og starfsfólks fyrir allan stuðninginn, leiðsögnina og minningarnar á tíma mínum hér,“ skrifaði hún.
View this post on Instagram A post shared by Maci Teater (@maci.teater)
A post shared by Maci Teater (@maci.teater)