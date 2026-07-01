Rannsókn á andláti knattspyrnukonunnar Maddy Cusack hefur leitt ýmislegt óskemmtilegt í ljós varðandi hegðun þjálfara hennar.
Þjálfari Cusack, fyrrverandi leikmaður Sheffield United, hafði kallað hana „geðsjúkling“ og stundað sálfræðileiki við hana fyrir andlát hennar, en þetta kom fram við dánarorsakarannsókn.
Hin 27 ára gamla Cusack fannst meðvitundarlaus af föður sínum, David, á heimili fjölskyldunnar í Horsley í Derbyshire þann 20. september 2023 og lést sama dag.
Tragic footballer Maddy Cusack's manager 'made her uncomfortable, commenting on her weight, non-public relationship - and calling her a psycho' before she was found dead at home https://t.co/GocdCISyB4— Daily Mail (@DailyMail) June 30, 2026
Tragic footballer Maddy Cusack's manager 'made her uncomfortable, commenting on her weight, non-public relationship - and calling her a psycho' before she was found dead at home https://t.co/GocdCISyB4
Við dánarorsakarannsókn hjá dómstóli dánardómstjóra í Chesterfield á þriðjudag kom fram að Jonathan Morgan hefði látið falla ummæli um þyngd Cusack og samband hennar á meðan hann var þjálfari kvennaliðs Sheffield United. Breska ríkisútvarpið fjallaði um málið.
Grace Riglar, sem lék með liðinu og var í sambandi með Cusack, sagði að Cusack hefði verið „kvíðinn“ fyrir því að Morgan gengi til liðs við félagið eftir reynslu sína af því að vinna með honum hjá Leicester City.
„Ég held að það hafi verið vegna þess að hún sagði mér frá fyrri reynslu sinni áður en Jonathan kom til Sheffield. Hún sagði að þær hefðu spilað leik á móti liði á meðan Jonathan var þjálfari. Hún hafði gert eitthvað á vellinum og Jonathan kallaði hana geðsjúkling frá hliðarlínunni,“ sagði Riglar.
Maddy Cusack's girlfriend Grace Riglar has told an inquest that Cusack’s eating habits changed after comments Jonathan Morgan made. Riglar, Norwich City's 2025-26 player of the year, fought back tears in court today. Morgan will give evidence next week.https://t.co/T9lVDfWwG5— Tom Garry (@TomJGarry) June 30, 2026
Maddy Cusack's girlfriend Grace Riglar has told an inquest that Cusack’s eating habits changed after comments Jonathan Morgan made. Riglar, Norwich City's 2025-26 player of the year, fought back tears in court today. Morgan will give evidence next week.https://t.co/T9lVDfWwG5
„Ég held að hún hafi ekki látið neinn vita að svona ummæli hefðu áhrif á hana, en þau gerðu það og henni leið óþægilega vegna þeirra.“
Riglar sagði við dánarorsakarannsóknina að koma Morgan til United hefði verið stór orsök streitu hjá Cusack.
Riglar bætti við að Cusack hefði fundist þjálfarinn hafa gert „persónulega árás“ á sig með því að setja hana ekki í byrjunarliðið í leikjum.
„Ég held bara að henni hafi næstum fundist þetta vera eins konar persónuleg árás og að Jonathan væri að stunda sálfræðileiki við hana með því að láta hana byrja eina vikuna og setja hana á bekkinn þá næstu. Henni fannst bara þessir litlu hlutir vera viljandi gerðir,“ sagði Riglar.
Riglar sagði við dánarorsakarannsóknina að Morgan hefði einnig látið falla ummæli um samband hennar við Cusack.
Þegar Morgan gekk til liðs við félagið sagði Riglar að hann hefði sagt leikmönnum á fyrsta fundi að ef einhver væri í sambandi innan liðsins yrðu þær að segja honum frá því.
„Henni fannst óþægilegt þegar Jonathan kallaði mig „frú Cusack“, sérstaklega fyrir framan aðra leikmenn. Við vildum halda sambandi okkar mjög faglegu. Fótboltahliðin og sambandshliðin voru mjög aðskildar,“ sagði Riglar.
Riglar sagði dómstólnum að Morgan hefði látið falla ummæli um þyngd Cusack og að hún hefði breytt matar- og hreyfingarvenjum sínum, þar á meðal með því að borða ekki kolvetni, sleppa morgunmat og fara í aukahlaup eftir æfingar.
„Hún var hvort eð er ein af þeim leikmönnum liðsins sem voru í bestu formi,“ sagði Riglar.
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