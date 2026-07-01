Enski boltinn

Þjálfarinn kallaði hana „geð­sjúk­ling“ og stundaði sálfræðileiki við hana

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Maddy Cusack heitin hleypur út á völl fyrir leik með Sheffield United.
Maddy Cusack heitin hleypur út á völl fyrir leik með Sheffield United. Getty/Cameron Smith

Rannsókn á andláti knattspyrnukonunnar Maddy Cusack hefur leitt ýmislegt óskemmtilegt í ljós varðandi hegðun þjálfara hennar.

Þjálfari Cusack, fyrrverandi leikmaður Sheffield United, hafði kallað hana „geðsjúkling“ og stundað sálfræðileiki við hana fyrir andlát hennar, en þetta kom fram við dánarorsakarannsókn.

Hin 27 ára gamla Cusack fannst meðvitundarlaus af föður sínum, David, á heimili fjölskyldunnar í Horsley í Derbyshire þann 20. september 2023 og lést sama dag.

Við dánarorsakarannsókn hjá dómstóli dánardómstjóra í Chesterfield á þriðjudag kom fram að Jonathan Morgan hefði látið falla ummæli um þyngd Cusack og samband hennar á meðan hann var þjálfari kvennaliðs Sheffield United. Breska ríkisútvarpið fjallaði um málið.

Sagði sér frá fyrri reynslu sinni

Grace Riglar, sem lék með liðinu og var í sambandi með Cusack, sagði að Cusack hefði verið „kvíðinn“ fyrir því að Morgan gengi til liðs við félagið eftir reynslu sína af því að vinna með honum hjá Leicester City.

„Ég held að það hafi verið vegna þess að hún sagði mér frá fyrri reynslu sinni áður en Jonathan kom til Sheffield. Hún sagði að þær hefðu spilað leik á móti liði á meðan Jonathan var þjálfari. Hún hafði gert eitthvað á vellinum og Jonathan kallaði hana geðsjúkling frá hliðarlínunni,“ sagði Riglar.

„Ég held að hún hafi ekki látið neinn vita að svona ummæli hefðu áhrif á hana, en þau gerðu það og henni leið óþægilega vegna þeirra.“

Riglar sagði við dánarorsakarannsóknina að koma Morgan til United hefði verið stór orsök streitu hjá Cusack.

Riglar bætti við að Cusack hefði fundist þjálfarinn hafa gert „persónulega árás“ á sig með því að setja hana ekki í byrjunarliðið í leikjum.

Eins konar persónuleg árás

„Ég held bara að henni hafi næstum fundist þetta vera eins konar persónuleg árás og að Jonathan væri að stunda sálfræðileiki við hana með því að láta hana byrja eina vikuna og setja hana á bekkinn þá næstu. Henni fannst bara þessir litlu hlutir vera viljandi gerðir,“ sagði Riglar.

Skjárinn á leikvanginum minnist Maddy Cusack fyrir leik Birmingham City og Sunderland í Barclays-deild kvenna á St Andrew's Trillion Trophy-leikvanginum þann 8. október 2023.Getty/Malcolm Couzens

Riglar sagði við dánarorsakarannsóknina að Morgan hefði einnig látið falla ummæli um samband hennar við Cusack.

Þegar Morgan gekk til liðs við félagið sagði Riglar að hann hefði sagt leikmönnum á fyrsta fundi að ef einhver væri í sambandi innan liðsins yrðu þær að segja honum frá því.

Kallaði mig „frú Cusack“

„Henni fannst óþægilegt þegar Jonathan kallaði mig „frú Cusack“, sérstaklega fyrir framan aðra leikmenn. Við vildum halda sambandi okkar mjög faglegu. Fótboltahliðin og sambandshliðin voru mjög aðskildar,“ sagði Riglar.

Riglar sagði dómstólnum að Morgan hefði látið falla ummæli um þyngd Cusack og að hún hefði breytt matar- og hreyfingarvenjum sínum, þar á meðal með því að borða ekki kolvetni, sleppa morgunmat og fara í aukahlaup eftir æfingar.

„Hún var hvort eð er ein af þeim leikmönnum liðsins sem voru í bestu formi,“ sagði Riglar.

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Enski boltinn

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