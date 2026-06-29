Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferðatösku Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 29. júní 2026 10:21 Simon Peter Carman í haldi lögreglunnar. Ástralskur karlmaður hefur verið ákærður fyrir morð eftir að lík sautján ára stúlku fannst í ferðatösku í Tælandi. Hann er grunaður um að hafa ætlað að flýja land eftir morðið en hann neitar sök. Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins er haft eftir tælenskri lögreglu að lík hinnar sautján ára gömlu Tunchanok Donhomla hafi fundist í ferðatösku í strandborginni Pattaya, snemma á laugardagsmorgun. Maðurinn Simon Peter Carman var handtekinn á alþjóðaflugvellinum í Bangkok og segir lögregla hann hafa ætlað að flýja land. Fjölskylda stúlkunnar hafi síðdegis á föstudag haft samband við lögreglu sem hafi þá lýst eftir henni. Lögregla segist í yfirlýsingu hafa rakið ferðir hennar í eftirlitsmyndavélum borgarinnar. Carman hafi sést fara inn í íbúð með Donholma síðdegis á fimmtudag. Síðar um kvöldið hafi hann sést ganga út úr íbúðinni með stóra ferðatösku. Hann hafi því næst sést keyra með töskuna á mótorhjóli og í átt að lestarstöð. Carman hafi verið handtekinn um hádegisbil á laugardag. Lík stúlkunnar hafi fundist í ferðatöskunni um fimmtán mínútum síðar. Breska ríkisútvarpið hefur eftir Carman að hann neiti sök. Hann beri fyrir sig sjálfsvörn. Hann er sagður hafa sagt í skýrslutöku hjá lögreglu að hann hafi samþykkt að greiða Donholma 1000 baht, því sem nemur 3800 krónur fyrir kynlíf. Þau hafi rifist í íbúðinni og hann hafi þá boðið henni 500 baht, tæplega 1900 krónur. Hann hafi þá einnig fullyrt að stúlkan hafi horfið úr herberginu á meðan hann svaf. Tælenska lögreglan segir að rispur hafi verið á Carman, líkt og eftir neglur. Það sé til vitnis um að til átaka hafi komið. Carman hafi sagt að áverkarnir væru eftir kónguló. Þá ræða erlendir miðlar við fjölskyldu Donhomla. Hún var eina barn foreldra sinna og bjó hjá föður og stjúpmóður sinni í Kalasin héraði í Tælandi, um 480 kílómetra norðaustur af Pattaya. Fjölskylda hennar segir hana hafa sagt þeim að hún ætlaði sér í frí með vini sínum og hafi komið til Pattaya þann 16. júní síðastliðinn. Verði Carman fundinn sekur vegna morðsins gæti hann átt yfir höfði sér dauðarefsingu samkvæmt tælenskum lögum. Taíland Ástralía Mest lesið Segir ríkisvaldið hafa fallið á lyfjaprófi Innlent Bræður hvor sínum megin við hagræðinguna í borginni Innlent „Ef þessum skipum verður ógnað þá verður brugðist við því“ Innlent Þór kominn að Bandero og fylgir honum eftir Innlent Úlfar vill verða lögreglustjóri á ný Innlent Öll híbýli fullbókuð og hesthúsin verða stappfull Innlent Selja mannvirki bæjarins á flugvellinum á tólf milljónir Innlent „Það koma bara færri“ Innlent Drengur á slysadeild eftir árás í Laugardalslaug Innlent Handtekinn ölvaður á rafhlaupahjóli Innlent Fleiri fréttir Hátt í milljón sótt um dvalarleyfi á Spáni Sammælast um að bera klæði á vopnin Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða Rúmlega þrjátíu bjargað úr rústunum en tugþúsunda enn saknað Segir Ísraelsher hafa eyðilagt gangakerfi Hezbolla-samtakanna Ellefu létust í flugslysi í Frakklandi Fleiri en 1300 látnir vegna hitabylgju í Evrópu Íran gerir árásir á Barein og Kúveit í kjölfar árása Bandaríkjanna Tónlistarhátíðum aflýst vegna hita Stór hluti barna enn á samfélagsmiðlum hálfu ári eftir bannið Tala látinna hækkar og gremja íbúa eykst Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Forseti Serbíu hyggst segja af sér 41,5 gráður í Þýskalandi og hitamet slegið Stór skjálfti í Afganistan Núverandi hitabylgja „sú alvarlegasta sem mælst hefur“ Dagurinn í dag sé örlagaríkur fyrir leit og björgun Bandaríkin bregðast við drónaárás með annarri árás Fyrrverandi ráðgjafi Trumps játar illa meðferð á trúnaðargögnum Lítilli flugvél flogið á hæsta skýjakljúf Peking Finnst sturlað að Watergate hafi fellt Nixon Taugaeiturshúsið auglýst til sölu Madsen neitað um leyfi til að gifta sig Konungur á meðal skattakónga Bretlands Áfengisbann í París um helgina Ein umfangsmesta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leitað í rústum bygginga og þúsunda er saknað Óttast rússneskar ögranir gegn Eystrasaltsríkjunum Rekja hundruð dauðsfalla á ári til stærri bíla Elon Musk skipað að bera vitni undir eið Sjá meira