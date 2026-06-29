Erlent

Hafi komið líki stúlkunnar fyrir í ferða­tösku

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Simon Peter Carman í haldi lögreglunnar.
Simon Peter Carman í haldi lögreglunnar.

Ástralskur karlmaður hefur verið ákærður fyrir morð eftir að lík sautján ára stúlku fannst í ferðatösku í Tælandi. Hann er grunaður um að hafa ætlað að flýja land eftir morðið en hann neitar sök.

Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins er haft eftir tælenskri lögreglu að lík hinnar sautján ára gömlu Tunchanok Donhomla hafi fundist í ferðatösku í strandborginni Pattaya, snemma á laugardagsmorgun. Maðurinn Simon Peter Carman var handtekinn á alþjóðaflugvellinum í Bangkok og segir lögregla hann hafa ætlað að flýja land.

Fjölskylda stúlkunnar hafi síðdegis á föstudag haft samband við lögreglu sem hafi þá lýst eftir henni. Lögregla segist í yfirlýsingu hafa rakið ferðir hennar í eftirlitsmyndavélum borgarinnar. Carman hafi sést fara inn í íbúð með Donholma síðdegis á fimmtudag. Síðar um kvöldið hafi hann sést ganga út úr íbúðinni með stóra ferðatösku.

Hann hafi því næst sést keyra með töskuna á mótorhjóli og í átt að lestarstöð. Carman hafi verið handtekinn um hádegisbil á laugardag. Lík stúlkunnar hafi fundist í ferðatöskunni um fimmtán mínútum síðar.

Breska ríkisútvarpið hefur eftir Carman að hann neiti sök. Hann beri fyrir sig sjálfsvörn. Hann er sagður hafa sagt í skýrslutöku hjá lögreglu að hann hafi samþykkt að greiða Donholma 1000 baht, því sem nemur 3800 krónur fyrir kynlíf. Þau hafi rifist í íbúðinni og hann hafi þá boðið henni 500 baht, tæplega 1900 krónur. Hann hafi þá einnig fullyrt að stúlkan hafi horfið úr herberginu á meðan hann svaf.

Tælenska lögreglan segir að rispur hafi verið á Carman, líkt og eftir neglur. Það sé til vitnis um að til átaka hafi komið. Carman hafi sagt að áverkarnir væru eftir kónguló.

Þá ræða erlendir miðlar við fjölskyldu Donhomla. Hún var eina barn foreldra sinna og bjó hjá föður og stjúpmóður sinni í Kalasin héraði í Tælandi, um 480 kílómetra norðaustur af Pattaya. Fjölskylda hennar segir hana hafa sagt þeim að hún ætlaði sér í frí með vini sínum og hafi komið til Pattaya þann 16. júní síðastliðinn. Verði Carman fundinn sekur vegna morðsins gæti hann átt yfir höfði sér dauðarefsingu samkvæmt tælenskum lögum.

Taíland Ástralía

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