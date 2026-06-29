Sammælast um að bera klæði á vopnin

Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferð um Hormússund að geta hafist að nýju.
Nokkrar árásir á báða bóga hafa verið gerðar á svæðinu um helgina og hafa þjóðirnar sakað hvor aðra um að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á fimmtudaginn og Bandaríkjamenn gerðu um helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið.
Þá hafa einnig verið átök í Líbanon þrátt fyrir að friðarsamkomulag hafi verið undirritað þar á föstudaginn.
Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðvar í Kúvæt og Barein en nú vonast menn til þess að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið skili ekki árangri og að olíuflutningar um sundið gangi enn of hægt.
Enn eykst spenna í Mið-Austurlöndum en Íslamska byltingarvarðliðið í Íran (IRGC) hefur staðfest dróna- og loftskeytaárásir á Barein og Kúveit. Árásirnar hafi beinst að flugstöð Bandaríkjanna í Kúveit og flota Bandaríkjanna í Barein en hersveitir Bandaríkjahers héldu árásum sínum áfram og skutu á írönsk skotmörk í gær, laugardaginn 27. júní.
Hersveitir Bandaríkjahers hafa haldið áfram árásum sínum á skotmörk í Íran í kvöld.
Bandaríkjaher hefur gert árásir á írönsk skotmörk eftir að Donald Trump forseti sakaði Íran um „heimskulegt brot“ á vopnahléi í kjölfar árásar á flutningaskip á Hormússundi á fimmtudag.