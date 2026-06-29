Erlent

Sammælast um að bera klæði á vopnin

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Enn eru tafir á umferðinni um Hormússund.
Enn eru tafir á umferðinni um Hormússund. AP Photo

Bandaríkjamenn og Íranir eru sagðir hafa ákveðið að leggja niður vopn eftir átök síðustu daga og ætti því skipaumferð um Hormússund að geta hafist að nýju.

Nokkrar árásir á báða bóga hafa verið gerðar á svæðinu um helgina og hafa þjóðirnar sakað hvor aðra um að hafa brotið skilmála friðarsamkomulagsins sem undirritað var á dögunum. Ráðist var á flutningaskip á sundinu á fimmtudaginn og Bandaríkjamenn gerðu um helgina nokkrar árásir á Íran í kjölfarið.

Þá hafa einnig verið átök í Líbanon þrátt fyrir að friðarsamkomulag hafi verið undirritað þar á föstudaginn.

Íranir svöruðu svo með árásum á herstöðvar í Kúvæt og Barein en nú vonast menn til þess að ró færist yfir á ný. Olíuverð hækkaði þó á mörkuðum í Asíu þegar þeir opnuðu í nótt og er ljóst að fjárfestar hafa áhyggjur af því að vopnahléið skili ekki árangri og að olíuflutningar um sundið gangi enn of hægt.

Íran Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Líbanon

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