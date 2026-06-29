Yfir þúsund látnir í hitabylgjunni í Evrópu og hitamet falla víða

Hitamet hafa fallið víða í Evrópu síðustu daga og eru um 1300 manns látnir vegna hennar, samkvæmt framkvæmdastjóra Alþjóðaheilbrigðastofnunarinnar. Hann segir að evrópsk heimili, vinnustaðir og skólar séu ekki byggðir fyrir slíkan hita sem mælst hefur í álfunni síðan í síðustu viku.
Í umfjöllun breska ríkisútvarpsins kemur fram að hitamet hafi fallið víða í álfunni, meðal annars í Þýskalandi, Póllandi og í Tékklandi. Tedros Adhanom Ghebreyesus framkvæmdastjóri Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar segir að hiti líkt og þessi geti haft alvarleg áhrif í för með sér á heilsufar fólks.
Tedros segir að evrópsk heimili, vinnustaðir og skólar hafi ekki verið byggðir fyrir slíkt hitastig. Evrópa sé sú heimsálfa þar sem hiti hafi hækkað mest undanfarin ár, tvöfalt á við það sem gerist að meðaltali í heiminum. BBC segir frönsk heilbrigðisyfirvöld tengja um þúsund andlát við hitann frá því síðasta miðvikudag. Flestir sem látist séu yfir 65 ára.
Í gær sunnudag féll hitamet í Þýskalandi en í austari hluta landsins skammt frá landamærum landsins að Póllandi mældist hitinn 41,7 gráður. Þá féll hitamet einnig í Póllandi þar sem hitinn mældist 40,5 gráður. Tedris segir ljóst að bregðast þurfi við.
„Af völdum loftslagsbreytinga og hlýnunar jarðar er fyrirbærið „hitabylgja sem áður gekk yfir einu sinni á mannsaldri“ nú að verða nær árlegur viðburður,“ skrifaði Tedros. Hann hvetur Evrópulönd til að „innleiða aðgerðaáætlanir vegna hitabylgna“ sem lið í því að vernda heilsu fólks í ljósi loftslagsbreytinga.