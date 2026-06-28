Spurður út í Adam Ægi: „Getur vel verið að við spjöllum við hann“ Árni Gísli Magnússon skrifar 28. júní 2026 21:09 Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs Akureyri Vísir/Pawel Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, var afar svekktur eftir 4-2 tap gegn Val á heimavelli eftir að lið hans hafði jafnað leikinn í 2-2 í síðari hálfleik en fengið á sig mörk í lokin. Ég ímynda mér að þú sért nokkuð niðurbrotinn eftir þetta? „Já þetta var svekkjandi, komum til baka í seinni hálfleik og fannst svona þessi leikur jafnvel mögulega vera detta okkar megin en ævintýralega klaufalegt að vera fá á sig svona mark úr innkasti og allt það. Þannig að já mjög svekktur.“ Mikill meðbyr var með Þórsliðinu eftir að hafa jafnað leikinn en Valur skorar svo undir lok venjulegs leiktíma og snýr leiknum aftur sé í vil. Sigurður vill ekki meina að það sé saga sumarsins að svona leikir falli ekki með þeim. „Nei nei ekkert þannig, ég held að þetta sé í fyrsta skipti sem þetta gerist, að við séum einhvern veginn í svona að fá þetta, við erum nú yfirleitt svona á leiðinni í að jafna eða eitthvað svoleiðis. Ég ætla ekki að vera eitthvað, saga sumarsins, nei bara klaufagangur að fá þetta mark á sig þegar svona einhvern veginn mómentið var með okkur til þess að sækja leikinn.“ Ingimar Arnar Kristjánsson og Sigfús Fannar Gunnarsson komu inn á í hálfleik hjá Þór og við það færðist Christan Jakobsen á miðjuna sem virtist hjálpa liðinu mikið auk þess að fá kraftinn fram á við hjá Ingimar og Sigfúsi. „Já já, miklu betri en í fyrri hálfleik. Þorum ekkert að vera með boltann, þorum ekkert að spila, og þess vegna leit kannski út fyrir að þeir væru miklu grimmari og flottari en við en bara sendum alltaf á þá. Breyttum því í síðari hálfleik, bað bara menn að gjöra svo vel að vilja vera með boltann og það var allt annað Þórslið sem mætti hérna í seinni hálfleik.“ Þór situr á botninum eftir leiki dagsins og nokkuð ljóst að liðið þarf að styrkja sig þegar leikmannaglugginn opnar. „Nei, ekkert í hendi, við erum bara að skoða og við fáum inn tvo, þrjá karla.“ Á þessari stundi í viðtalinu gekk Adam Ægir Pálsson framhjá okkur lafmóður eftir að hafa verið að taka spretti á vellinum ósamt öðrum varamönnum sem komu ekkert eða lítið við sögu í leiknum. Adam Ægir hefur lítið fengið að spila hjá Val og kom ekkert við sögu í dag og því kjörið að spyrja Sigurð hvort hann væri að reyna fá Adam í þorpið. „Nei, sko Adam er samt náttúrulega bara að renna út á samningi í haust. Það getur vel verið að við spjöllum við hann og reynum að fá hann út tímabilið“. Þór mætir KR á heimavelli í næstu umferð í þann mund sem Pollamótið fræga fer fram á Þórssvæðinu og verður því vonandi alvöru stemning á pöllunum. „Bara eins og KR leikirnir eru allir, það verður líf og fjör í þeim leik“, sagði Sigurður að lokum. 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