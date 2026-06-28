Væta með stífri norðaustanátt Lovísa Arnardóttir skrifar 28. júní 2026 07:05 Síðdegis dregur úr vindi og vætu í flestum landshlutum. Vísir/Vilhelm Í dag er spáð norðaustan átta til 15 metrum á sekúndu og víða rigningu. Samkvæmt spá verður hvassast norðvestantil og með suðausturströndinni. Síðdegis á að draga úr vindi og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti verður á bilinu sjö til 15 stig, hlýjast fyrir norðan. Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægðirnar þaulsetnu sem stjórna veðrinu um þessar mundir færi vætu um allt land í dag með stífri norðaustanátt á norðvestanverðu landinu og með suðausturströndinni. Annars staðar verði hægari vindur. Hann segir að eftir hádegi verði önnur lægðarmiðjan yfir miðju landinu og dragi þá bæði úr vindi og úrkomu. Á morgun halda lægðirnar tvær í sitthvora áttina, til norðausturs og suðvesturs, og við það snýst í suðvestanátt og áfram er útlit fyrir vætu víða um land, mögulega kröftugum skúrum norðaustantil. Hiti verður á bilinu 9 til 17 stig, en þá verður hlýjast á Austfjörðum. Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð vega á vef Vegagerðar. Veðurhorfur á landinu næstu daga Á mánudag: Suðvestan og vestan 5-10 m/s og dálítil rigning, en skúrir á norðaustanverðu landinu. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Austfjörðum. Á þriðjudag: Gengur í sunnan 8-13 m/s með rigningu, en hægari vindur og að mestu bjart norðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustan- og austantil. Á miðvikudag: Sunnan 8-13 m/s og væta með köflum víða um land. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil. Á fimmtudag: Stíf suðvestanátt með áframhaldandi vætu um mestallt land. Kólnar heldur í veðri. Á föstudag: Vestanátt með skúrum eða rigningu. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu. Á laugardag: Útlit fyrir hæga suðvestanátt og lítilsháttar vætu. Hiti 7 til 13 stig. Veður Færð á vegum Mest lesið Sautján ára Íslendingur dæmdur í ellefu mánaða fangelsi í Danmörku Innlent „Málið er í öllu tilliti afar óheppilegt“ Innlent Skip Watsons komið inn í íslenska efnahagslögsögu Innlent Bandaríkjaher heldur árásum áfram í Íran Erlent Hrun úr Reynisfjalli: „Ansi mikil bergfylla sem hefur farið þarna niður“ Innlent Bíður milli vonar og ótta á meðan fjölskyldan er föst undir hótelrústum Innlent Slösuð göngukona flutt með þyrlunni Innlent Festa lengri opnunartíma lauganna um helgar í sessi Innlent Foreldrar standi eftir „einir, örmagna og án stuðnings“ Innlent „Þegar við komum til Íslands munum við stöðva hann“ Innlent Fleiri fréttir Stíf norðanátt með rigningu víða um land Allvíða skúrir og lægð nálgast Víða rigning en hiti að átján stigum Úrkoma í flestum landshlutum í dag Rauðar viðvaranir í Bretlandi vegna hita Úrkoma víða og hiti að sextán stigum Víða skúraleiðingar og hiti að fimmtán stigum Sextán stig en líkur á síðdegisskúrum Bjartviðri suðvestanlands en líkur á skúrum Allhvasst suðaustantil og sums staðar rigning Viðrar vel til hátíðarhalda á höfuðborgarsvæðinu Hiti að átján stigum norðan og vestantil Austlæg átt og víða líkur á vætu 250 skjálftar en enginn gosórói að svo stöddu Áfram rólegheitaveður en líkur á síðdegisskúrum Sólin sleikir landsmenn Áfram bongó í kortunum og nú um allt land „Gegnumgangandi bongó um helgina“ Hitinn náði yfir tuttugu stig Möguleiki á að hiti fari yfir tuttugu stig í höfuðborginni Möguleiki á tuttugu stiga hita Útlit fyrir besta dag sumarsins á föstudaginn Skúrir víða um land og lægð nálgast austurströnd „Mjög venjulegt sumarveður“ Þónokkrar lægðir stýra veðrinu næstu daga Rigning öðru hverju Hitinn gæti náð fimmtán stigum á Sjómannadaginn Milt veður um helgina Nokkuð vætusamt og þungbúið en milt veður Allnokkrar smálægðir að hringsóla í grennd við landið Sjá meira