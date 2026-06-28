Veður

Væta með stífri norð­austan­átt

Lovísa Arnardóttir skrifar
Síðdegis dregur úr vindi og vætu í flestum landshlutum.
Síðdegis dregur úr vindi og vætu í flestum landshlutum. Vísir/Vilhelm

Í dag er spáð norðaustan átta til 15 metrum á sekúndu og víða rigningu. Samkvæmt spá verður hvassast norðvestantil og með suðausturströndinni. Síðdegis á að draga úr vindi og væta af og til í flestum landshlutum. Hiti verður á bilinu sjö til 15 stig, hlýjast fyrir norðan.

Í hugleiðingum veðurfræðings segir að lægðirnar þaulsetnu sem stjórna veðrinu um þessar mundir færi vætu um allt land í dag með stífri norðaustanátt á norðvestanverðu landinu og með suðausturströndinni. Annars staðar verði hægari vindur.

Hann segir að eftir hádegi verði önnur lægðarmiðjan yfir miðju landinu og dragi þá bæði úr vindi og úrkomu.

Á morgun halda lægðirnar tvær í sitthvora áttina, til norðausturs og suðvesturs, og við það snýst í suðvestanátt og áfram er útlit fyrir vætu víða um land, mögulega kröftugum skúrum norðaustantil. Hiti verður á bilinu 9 til 17 stig, en þá verður hlýjast á Austfjörðum.

Nánar um veður á vef Veðurstofu og færð vega á vef Vegagerðar. 

Veðurhorfur á landinu næstu daga

Á mánudag: Suðvestan og vestan 5-10 m/s og dálítil rigning, en skúrir á norðaustanverðu landinu. Hiti 9 til 17 stig, hlýjast á Austfjörðum.

Á þriðjudag: Gengur í sunnan 8-13 m/s með rigningu, en hægari vindur og að mestu bjart norðaustan- og austanlands. Hiti 10 til 18 stig, hlýjast norðaustan- og austantil.

Á miðvikudag: Sunnan 8-13 m/s og væta með köflum víða um land. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðaustantil.

Á fimmtudag: Stíf suðvestanátt með áframhaldandi vætu um mestallt land. Kólnar heldur í veðri.

Á föstudag: Vestanátt með skúrum eða rigningu. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast á sunnanverðu landinu.

Á laugardag: Útlit fyrir hæga suðvestanátt og lítilsháttar vætu. Hiti 7 til 13 stig.

Veður Færð á vegum

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið