Uppgjörið: Þór Ak. - Valur 2-4 | Valsmenn hefndu sín Árni Gísli Magnússon skrifar 28. júní 2026 16:15 Valur-Þór Ak Besta deild 2026 Guðmundur/Vísir Valsmenn byrjuðu leikinn mun betur og komust í nokkur fín færi á upphafsmínútum leiksins og var þar yfirleitt á ferðinni Tryggvi Haraldsson en Aron varði einu sinni vel frá honum og tvisvar fór boltinn rétt yfir. Bjarni Guðjón Brynjólfsson var óheppinn að koma Þórsurum ekki í forystu á fjórtándu mínútu þegar Yann Affi flikkaði boltanum aftur fyrir sig með skalla eftir langt innkast en Bjarni skallaði boltann yfir úr dauðafæri. Varnarleikur Þórs var brothættur og komust Valsmenn í forystu eftir 20 mínútna leik. Markus Lund Nakkim skilaði boltanum í netið af mjög stuttu færi eftir að boltinn datt fyrir hann eftir skalla frá Albin Skoglund í slána. Valsmenn voru áfram með völdin eftir markið en Þórsarar bitu þó aðeins meira frá sér. Það dugði þó skammt þar sem Markus Lund Nakkim skoraði annað mark sitt og Vals á 38. mínútu. Hólmar Örn Eyjólfsson fékk frían skalla eftir hornspyrnu sem Aron Birkir varði en Valsmenn héldu boltanum og Jónatan Ingi kom með fyrirgjöf inn á teig þar sem Markus skallaði boltann inn algjörlega óáreittur. Tryggvi Hrafn hefði getað komið Val í þriggja marka forystu strax og leikurinn fór í gang aftur en skaut yfir í góðu færi.Valsmenn 2-0 yfir í hálfleik. Þórsarar gerðu tvöfalda breytingu í hálfleik; Ingimar Arnar Kristjánsson kom fyrir Bjarna Guðjón Brynjólfsson og Sigfús Fannar Gunnarsson inn fyrir Fannar Daða Malmquist.Christian Greko Jakobsen hafði spilað í fremstu víglínu en færði sig á miðjuna og Ingimar fór í stöðu framherja og við þetta virtist leikur Þórs breytast mikið til hins betra og var allt annað að sjá liðið í upphafi seinni hálfleiks þar sem boltinn gekk betur innan liðsins og fleiri hættulegri stöður mynduðust. Á 66. mínútu minnkaði Ingimar Arnar muninn fyrir Þór þegar hann slapp einn í gegn og kláraði færið vel eftir slæm mistök í öftustu línu frá Markus Nakkim en Sigfús Fannar komst inn í sendingu hans. Einungis fjórum mínútum seinna voru Þórsarar búnir að jafna. Það gerði Kristófer Kristjánsson með góðu skoti í fjærhornið eftir sendingu frá Christian Jakobsen. Mikill meðbyr var með Þórsurum sem reyndu að sækja sigurmark. Það fór hins vegar svo að Valsmenn skoruðu sitt þriðja mark á 88. mínútu. Samúel Kári Friðjónsson tók langt innkast sem Bjarni Mark Antonsson skallaði aftur fyrir sig á Albin Skoglund sem potaði boltanum inn. Tryggvi Hrafn Haraldsson rak svo síðasta naglann í kistu Þórsara í blálok uppbótartímans þegar hann fékk að rölta óáreittur inn á teig og leggja boltann í netið. Lokatölur 4-2 fyrir Val. Atvik leiksins Jöfnunarmark Þórs sem Kristófer skorar. Flott mark sem gaf Þórsurum mikið og hleypti leiknum almennilega upp. Stjörnur og skúrkar Markus Lund Nakkim spilar sem hafsent en skoraði tvö mörk í dag en gaf á móti fyrsta mark Þórs með lélegri sendingu.Tryggvi Hrafn Haraldsson var annars góður í dag og átti líklega skilið að skora markið í lokin. Christian Greko Jakobsen breytti algjörlgea leiknum fyrir Þór þegar hann kom á miðjuna í seinni hálfleik eftir að hafa verið fremsti maður í fyrri hálfleik sem er bara ekki hans staða.Aron Birkir Stefánsson varði oft á tíðum frábærlega og hefur verið frábær fyrir Þór á tímabilinu en honum vantar sárlega meiri aðstoð við að fækka mörkunum sem liðið fær á sig. Dómarinn Nokkuð vel dæmdur leik hjá Ívari Orra í dag. Stemning og umgjörð Algjör rjómablíða eins og vanalega í Þorpinu og umgjörðin góð en það mætti heyrast meira úr stúkunni. Besta deild karla Valur Þór Akureyri