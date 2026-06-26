Karl Bretakonungur segist hafa greitt jafnvirði rúmra tveggja milljarða króna í skatta í fyrra en þetta er í fyrsta skipti sem breskur einvaldur gefur slíkar upplýsingar upp. Breskir skattgreiðendur greiða um sautján milljarða undir konungsfjölskylduna.
Skattgreiðslur Karls konungs koma honum á lista yfir hundrað mestu skattakónga Bretlands, að sögn breska ríkisútvarpsins. Þær námu 12,9 milljónum punda fyrir 2024 til 2025.
Vilhjálmur krónprins greiddi tæpar 8,8 milljónir punda, jafnvirði tæpra 1,5 milljarða íslenskra króna, á sama tímabili. Bæði hann og faðir hans tóku ákvörðun um að birta upplýsingar um fjárhag sinn sjálfviljugir.
Saman hafa feðgarnir greitt tæpa 8,4 milljarða króna, um fimmtíu milljónir punda, í skatta frá því að Karl varð konungur árið 2022.
Opinberar tekjur sínar hefur Karl úr sjóði hertogadæmis Lancaster. Í honum eru landareignir, fasteignir og ýmsar fjárfestingar. Tekjurnar námu um 25,2 milljónum punda, jafnvirði um 4,2 milljarða króna, fyrir 2025-2026. Þar eru ótaldar tekjur konungs af eigin fjárfestingum og eignum.
BBC segir að gögnin sem konunglegu feðgarnir birtu sýni að stærsti opinberi útgjaldaliðurinn til konungsfjölskyldunnar komi til með hækka í rétt tæplega hundrað milljónir punda 2027 til 2028, jafnvirði tæpra sautján milljarða króna.