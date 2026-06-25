Oliver til FH

FH hefur samið við varnarmanninn Oliver Stefánsson til þriggja ára. Hann getur byrjað að spila með FH þegar félagaskiptaglugginn verður opnaður 16. júlí.
Oliver lék síðast með Tychy í Póllandi en er laus allra mála hjá félaginu. Hann byrjar strax að æfa með FH sem situr í tólfta og neðsta sæti Bestu deildarinnar.
Oliver er uppalinn hjá ÍA en var á mála hjá Norrköping í Svíþjóð á árunum 2019-22. Oliver lék með ÍA tímabilin 2022 og 2024-25 en með Breiðabliki 2023. Hinn 23 ára Oliver lék 21 leik fyrir yngri landslið Íslands á sínum tíma.
FH hefur aðeins unnið einn af fyrstu ellefu leikjum sínum í Bestu deildinni og er með sex stig á botni hennar.
Félagaskiptaglugginn á Íslandi verður opnaður á ný 16. júlí en þá fær Oliver leikheimild. Hann gæti þreytt frumraun sína með FH gegn Breiðabliki í Kaplakrika 20. júlí.