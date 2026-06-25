Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Kjartan Kjartansson skrifar 25. júní 2026 14:14 Valkostur fyrir Þýskaland mælist stærsti flokkur landsins í skoðanakönnunum. Stefna flokksins er umdeild og er búist við fjöldamótmælum við flokksþing hans um aðra helgi. Vísir/EPA Þýska lögreglan óttast að til óeirða geti komið við þing Valkosts fyrir Þýskalands um aðra helgi. Hún telur að allt að fimmtíu þúsund mótmælendur geti drifið að þinginu, þar á meðal um 2.500 herskáa öfgavinstrimenn. Jaðarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland (AfD) heldur þing í Erfurt í Austur-Þýskalandi dagana 4.-5. júlí. Öryggisáætlanir þýsku lögreglunnar gera ráð fyrir allt að fimmtíu þúsund mótmælendum í einhverjum stærstu mótmælum í nokkur ár. Sérstakar áhyggjur er lögreglan sögð hafa af á þriðja þúsundi ofbeldishneigðra öfgavinstrimanna sem gætu efnt til ófriðar, að því er kemur fram í frétt evrópska blaðsins Politico. Þeir gætu laumað sér inn í raðir friðsamra mótmælenda og ráðist á lögreglumenn og reynt að hleypa flokksþinginu upp. Til átaka kom á milli lögreglu og mótmælenda þegar AfD hélt flokksþing sitt í Riesa í Saxlandi. AfD mælist nú vinsælasti flokkur Þýskalands í skoðanakönnunum með um 28 prósent fylgi. Flokkurinn er talinn eiga góða mögulega á að vinna flest atkvæði í sambandslandskosningum í Saxlandi-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern í haust. Þýskaland Kosningar í Þýskalandi Mest lesið Upplýsingafulltrúum sagt upp og mannréttindaskrifstofa lögð niður Innlent Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Erlent Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð í Hafnarfirði Innlent Tveir neita sök en hinn þriðji er í Jórdaníu Innlent Hnakkrifust á bak við luktar dyr Innlent Vöruðu við að risaskjálfti væri í vændum Innlent „Þetta er sama fólkið og skilar ekki innkaupakerrunni“ Innlent Mikill reykur frá brennandi bíl í Fossvogi Innlent Laugin lokuð vegna flögnunar og lokað enn lengur næsta sumar Innlent Ekki séð dóttur sína í tvö ár og lá í sínu eigin þvagi í alla nótt Innlent Fleiri fréttir Óttast óeirðir við samkomu þýsks fjarhægriflokks Hamfarir í Venesúela og andstaða við hvalveiðar Engar hjálparbeiðnir borist borgaraþjónustunni Ók inn í hús og varð konu á sjötugsaldri að bana Tveir risaskjálftar í Venesúela: Óttast að manntjónið sé gríðarlegt Hús hrundu þegar skjálfti upp á 7,1 reið yfir Fyrsta ebólutilfellið í Evrópu staðfest „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Sjá meira