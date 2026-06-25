Erlent

Óttast ó­eirðir við sam­komu þýsks fjar­hægri­flokks

Kjartan Kjartansson skrifar
Valkostur fyrir Þýskaland mælist stærsti flokkur landsins í skoðanakönnunum. Stefna flokksins er umdeild og er búist við fjöldamótmælum við flokksþing hans um aðra helgi.
Valkostur fyrir Þýskaland mælist stærsti flokkur landsins í skoðanakönnunum. Stefna flokksins er umdeild og er búist við fjöldamótmælum við flokksþing hans um aðra helgi. Vísir/EPA

Þýska lögreglan óttast að til óeirða geti komið við þing Valkosts fyrir Þýskalands um aðra helgi. Hún telur að allt að fimmtíu þúsund mótmælendur geti drifið að þinginu, þar á meðal um 2.500 herskáa öfgavinstrimenn.

Jaðarhægriflokkurinn Valkostur fyrir Þýskaland (AfD) heldur þing í Erfurt í Austur-Þýskalandi dagana 4.-5. júlí. Öryggisáætlanir þýsku lögreglunnar gera ráð fyrir allt að fimmtíu þúsund mótmælendum í einhverjum stærstu mótmælum í nokkur ár.

Sérstakar áhyggjur er lögreglan sögð hafa af á þriðja þúsundi ofbeldishneigðra öfgavinstrimanna sem gætu efnt til ófriðar, að því er kemur fram í frétt evrópska blaðsins Politico. Þeir gætu laumað sér inn í raðir friðsamra mótmælenda og ráðist á lögreglumenn og reynt að hleypa flokksþinginu upp.

Til átaka kom á milli lögreglu og mótmælenda þegar AfD hélt flokksþing sitt í Riesa í Saxlandi.

AfD mælist nú vinsælasti flokkur Þýskalands í skoðanakönnunum með um 28 prósent fylgi. Flokkurinn er talinn eiga góða mögulega á að vinna flest atkvæði í sambandslandskosningum í Saxlandi-Anhalt og Mecklenburg-Vorpommern í haust.

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