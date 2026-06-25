Það mun ganga í suðvestan – fimm til þrettán metra á sekúndu – í dag, fyrst sunnantil.
Á vef Veðurstofunnar segir að það verði rigning eða skúrir, en þurrt á Austurlandi fram eftir degi. Þar verður væntanlega hlýjast og hiti 16 til 18 stig þegar best lætur.
Víða verður átta til þrettán stig í öðrum landshlutum.
„Aðeins hægari vindur á morgun og víða skúrir, en úrkomulítið austanlands. Hiti breytist lítið.
Austlæg átt 5-13 á laugardag. Rigning með köflum, en að mestu þurrt norðan heiða. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast á Norðurlandi. Bætir í úrkomu um kvöldið og á sunnudag er útlit fyrir vætu í flestum landshlutum og milt veður,“ segir í hugleiðingum veðurfræðings.
Á föstudag: Suðvestan 3-10 m/s og skúrir, en úrkomulítið á Austurlandi. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast austanlands.
Á laugardag: Gengur í austan og norðaustan 5-13. Fer að rigna á sunnanverðu landinu, en að mestu þurrt norðan heiða. Hiti 8 til 16 stig, hlýjast norðanlands.
Á sunnudag: Austlæg átt, rigning með köflum og milt veður.
Á mánudag: Suðvestanátt og allvíða skúrir. Hiti 9 til 16 stig, hlýjast austanlands.
Á þriðjudag: Sunnanátt, skýjað og smáskúrir, en bjart með köflum á norðaustanverðu landinu. Hiti breytist lítið.
Á miðvikudag: Suðaustanátt og rigning, en úrkomulítið á Norður- og Austurlandi.