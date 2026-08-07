Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem Stjörnu-Sævar, segir það ekki rétt að börn yngri en tólf ára þurfi að nota gleraugu allan tímann á meðan almyrkvinn stendur yfir þann 12. ágúst.
Sævar ritar færslu í hóp tileinkaður almyrkvanum á Facebook þar sem hann tekur fram að fullyrt var í kvöldfréttum Rúv í gærkvöldi að ráðlagt væri að börn yngri en tólf ára væru með gleraugun allan tímann.
Þar var talað við augnlækni sem sagði að óafturkræfur skaði geti orðið á augum ef horft er beint í sólina og dugi venjuleg sólgleraugu ekki til.
„Það er kolrangt. Börn yngri en 12 ára þurfa alls, alls ekki að vera með gleraugun á sér allan tímann,“ skrifar Sævar.
„Þarna er því miður verið að stuðla að upplýsingaóreiðu sem kemur jafnvel í veg fyrir að börn sjái almyrkvann.“
Hið rétta sé að enginn þurfi að bera sólmyrkvagleraugun allan tímann, hvorki börn né fullorðnir. Þá áréttar Sævar að sólin sé ekki hættulegri þennan dag en aðra venjulega sólardaga.
„Sólmyrkvagleraugu eru eingöngu og aðeins nauðsynleg á meðan horft er í átt að sólinni í deildarmyrkvanum. Þess á milli geta allir tekið þau af og notið lífsins eðlilega.“
Fréttin hefur verið uppfærð.