Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 11:02 Þessir Skagastrákar buðu upp á „Siu“-fagn Ronaldos. Sýn Sport Það var gaman í góðu veðri á Norðurálsmótinu á Akranesi um síðustu helgi þar sem keppendur voru hátt í tvö þúsund talsins. Þáttur um mótið verður sýndur á Sýn Sport Ísland í kvöld klukkan sjö. Norðurálsmótið er knattspyrnumót fyrir stráka og stelpur í 7. og 8. flokki sem koma víðs vegar af landinu til að keppa í fótbolta á Skaganum.Framtíðarstjörnur íslenskrar knattspyrnu létu ljós sitt skína og okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu og gerir mótinu skil í þættinum Sumarmótin sem sýndur verður á Sýn Sport Ísland klukkan sjö í kvöld.Stiklu úr þættinum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Þar má sjá að krakkarnir kunna svo sannarlega að fagna eins og Cristiano Ronaldo en þau voru nokkur sem buðu upp á „Siu“-fagn Ronaldos á þessari skemmtilegu helgi á Skaganum. Klippa: Stikla um Norðurálsmótið-mótið Sumarmótin Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Sjá meira