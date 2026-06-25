Íslenski boltinn

Krakkarnir fögnuðu eins og Ronaldo á Norðurálsmótinu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þessir Skagastrákar buðu upp á „Siu“-fagn Ronaldos.
Þessir Skagastrákar buðu upp á „Siu“-fagn Ronaldos. Sýn Sport

Það var gaman í góðu veðri á Norðurálsmótinu á Akranesi um síðustu helgi þar sem keppendur voru hátt í tvö þúsund talsins. Þáttur um mótið verður sýndur á Sýn Sport Ísland í kvöld klukkan sjö.

Norðurálsmótið er knattspyrnumót fyrir stráka og stelpur í 7. og 8. flokki sem koma víðs vegar af landinu til að keppa í fótbolta á Skaganum.

Framtíðarstjörnur íslenskrar knattspyrnu létu ljós sitt skína og okkar maður, Andri Már Eggertsson, var á svæðinu og gerir mótinu skil í þættinum Sumarmótin sem sýndur verður á Sýn Sport Ísland klukkan sjö í kvöld.

Stiklu úr þættinum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Þar má sjá að krakkarnir kunna svo sannarlega að fagna eins og Cristiano Ronaldo en þau voru nokkur sem buðu upp á „Siu“-fagn Ronaldos á þessari skemmtilegu helgi á Skaganum.

Klippa: Stikla um Norðurálsmótið-mótið
Sumarmótin

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