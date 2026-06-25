Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 25. júní 2026 10:31 Vozinha fagnar jafnteflinu og hreinu marki á móti Evrópumeisturum Spánar með því að halda uppi fána Grænhöfðaeyja. Getty/Buda Mendes Fyrir aðeins nokkrum dögum var Josimar Dias, landsliðsmarkvörður Grænhöfðaeyja, nær óþekktur leikmaður. Saga hans sýnir svart á hvítu hvað líf manna getur breyst mikið á stuttum tíma. Óþekkti markvörðurinn var með fimmtíu þúsund fylgjendur á Instagram og þeir voru nær eingöngu í heimalandi hans. Í dag er þessi fjörutíu ára gamli markvörður frá Grænhöfðaeyjum sem gengur undir gælunafninu Vozinha með fleiri fylgjendur en Tom Brady. Annar er sjöfaldur Super Bowl-meistari, alþjóðlegt goð og einn þekktasti íþróttamaður í sögu bandarískra íþrótta. Cape Verde's keeper Vozinha had 50k IG followers eight days ago ⏪He now has as many followers as Tom Brady 😂👏 pic.twitter.com/pwsZMoGdjF— ESPN UK (@ESPNUK) June 22, 2026 Hinn er markvörður frá þjóð sem telur rúmlega hálfa milljón íbúa og er að spila sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti FIFA. Á blaði ætti þetta að vera ómögulegt. En heimsmeistaramót FIFA hefur alltaf verið öðruvísi. Það er sviðið þar sem leikmaður frá lítilli eyþjóð getur fangað athygli milljarða og orðið heimsþekktur á einni nóttu. Vozinha komst ekki þangað með risastórum kostunarsamningum eða með hjálp netfyrirtækja. Vozinha fékk reyndar mikla hjálp frá brasilískum áhrifavaldi. Það var aðeins byrjunin en framhaldið hefur verið eitthvað annað. Hann komst hingað vegna þess að heimurinn horfði á hann standa sig gegn Spáni, neita að bugast og skrifa eina mögnuðustu öskubuskusögu sem fótboltinn hefur séð í mörg ár. Hann hitti líka marga í hjartastað þegar hann kallaði eftir móður sinni á stóru stundinni og tárin runnu þegar hann lýsti því yfir að hann hefði viljað sjá móður sína upplifa þetta á staðnum. Vozinha fór úr 50.000 fylgjendum í 15,6 milljónir á rúmri viku. Næst á dagskrá eftir HM er síðan að finna sér nýtt lið og það verður eflaust nóg af símtölum frá áhugasömum félögum á næstunni. View this post on Instagram A post shared by Cape Verdean Beautiful People #iamcvbp (@iamcvbp) HM 2026 í fótbolta NFL Mest lesið „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Fótbolti Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Fótbolti Hafþór Júlíus fer aðeins varlegar í næstu heimsmetstilraun Sport Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Fótbolti Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum Fótbolti „Ég held að við séum á heimleið“ Fótbolti Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Fótbolti Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Fótbolti „Ég er kominn á þann stað að ég þarf hjálp“ Sport Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sakar þekktan Íslending um kynþáttahatur á HM Óþekkti markvörðurinn kominn með fleiri fylgjendur en Tom Brady Maður dagsins á HM: „Það var ekki ég sem uppgötvaði Vini Jr.“ Af hverju mega sumir tala bak við lófa á HM en aðrir ekki? Átján ára markahæst: Nýtir pirringinn sem orku og fer glaðbeitt á EM „Ég fór einn inn í búningsklefa og grét“ Ganverskur drengur fer á kostum með enskum landsliðsmönnum „Ég held að við séum á heimleið“ Sögulegt afrek Suður-Afríku en Mexíkó fagnaði sérstaklega einni skiptingu Stjörnur framtíðarinnar og risaleikur Manchester City þarf að slá met til að klófesta Anderson Brasilía og Marokkó áfram en Skotar þurfa bíða Martraðarvítaspyrnukeppni og lærisveinar Sigga Ragga úr leik Thelma hetjan og Häcken á toppinn Sviss tryggði sér toppsætið eftir sigur á Kanada Hörð keppni milli Margrétar Láru og Mistar Bruno um Ronaldo: „Mikilvægt fyrir okkur að hann skoraði“ Ronaldinho tók skóna af hillunni eftir níu ár: „Við munum gera eitthvað sérstakt“ Hefur komið Eiði Smára skemmtilega á óvart við HM Mikil upplifun fyrir fólkið í bænum að mæta Man. Utd Ancelotti staðfesti að hann getur notað Neymar í fyrsta sinn í kvöld „VAR fór í kaffi“ til að hjálpa „heppnum“ Englendingum „Alfreð er æðsti klerkur þar“ Liðsfélagi Fanneyjar og Thelmu verður sú dýrasta í sögunni Maður dagsins á HM: „Ég er mættur aftur“ Orðrómur um Val borinn undir Eið Smára í beinni Pólitískar skoðanir ráða miklu um hvort fólk elskar Messi eða Ronaldo Forseti FIFA vill drykkjarhlé hér eftir á öllum heimsmeistaramótum Allt í steik hjá Senegal: Óánægja með kokkinn og ógreiddir bónusar Varnarjaxl og varamaður tryggðu sínum þjóðum nauma sigra í nótt Sjá meira