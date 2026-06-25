Fótbolti

Ó­þekkti mark­vörðurinn kominn með fleiri fylgj­endur en Tom Brady

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vozinha fagnar jafnteflinu og hreinu marki á móti Evrópumeisturum Spánar með því að halda uppi fána Grænhöfðaeyja.
Vozinha fagnar jafnteflinu og hreinu marki á móti Evrópumeisturum Spánar með því að halda uppi fána Grænhöfðaeyja. Getty/Buda Mendes

Fyrir aðeins nokkrum dögum var Josimar Dias, landsliðsmarkvörður Grænhöfðaeyja, nær óþekktur leikmaður. Saga hans sýnir svart á hvítu hvað líf manna getur breyst mikið á stuttum tíma.

Óþekkti markvörðurinn var með fimmtíu þúsund fylgjendur á Instagram og þeir voru nær eingöngu í heimalandi hans. Í dag er þessi fjörutíu ára gamli markvörður frá Grænhöfðaeyjum sem gengur undir gælunafninu Vozinha með fleiri fylgjendur en Tom Brady.

Annar er sjöfaldur Super Bowl-meistari, alþjóðlegt goð og einn þekktasti íþróttamaður í sögu bandarískra íþrótta.

Hinn er markvörður frá þjóð sem telur rúmlega hálfa milljón íbúa og er að spila sinn fyrsta leik á heimsmeistaramóti FIFA. Á blaði ætti þetta að vera ómögulegt.

En heimsmeistaramót FIFA hefur alltaf verið öðruvísi. Það er sviðið þar sem leikmaður frá lítilli eyþjóð getur fangað athygli milljarða og orðið heimsþekktur á einni nóttu.

Vozinha komst ekki þangað með risastórum kostunarsamningum eða með hjálp netfyrirtækja. Vozinha fékk reyndar mikla hjálp frá brasilískum áhrifavaldi. Það var aðeins byrjunin en framhaldið hefur verið eitthvað annað.

Hann komst hingað vegna þess að heimurinn horfði á hann standa sig gegn Spáni, neita að bugast og skrifa eina mögnuðustu öskubuskusögu sem fótboltinn hefur séð í mörg ár.

Hann hitti líka marga í hjartastað þegar hann kallaði eftir móður sinni á stóru stundinni og tárin runnu þegar hann lýsti því yfir að hann hefði viljað sjá móður sína upplifa þetta á staðnum.

Vozinha fór úr 50.000 fylgjendum í 15,6 milljónir á rúmri viku. Næst á dagskrá eftir HM er síðan að finna sér nýtt lið og það verður eflaust nóg af símtölum frá áhugasömum félögum á næstunni.

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