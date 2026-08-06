Spænski miðjumaðurinn Gavi stóð við stóru orðin og litaði hárið á sér bleikt eftir að hafa orðið heimsmeistari með Spáni fyrr í sumar.
Þessi 22 ára gamli miðjumaður er enn í sumarfríi en snýr brátt aftur á æfingar hjá Barcelona. Þjálfari liðsins, Hansi Flick, er þekktur fyrir þýskan aga og verður líklega ekki mjög hrifinn af nýju hárgreiðslunni.
Annað verður samt ekki sagt um Gavi en að hann sé maður orða sinna. Líkt og Marc Cucurella, sem lofaði því að fá sér húðflúr af Luis de la Fuente, þjálfara Spánar, og stóð við það.
Gavi lofaði því fyrir HM að lita hár sitt bleikt ef Spánn yrði heimsmeistari og hann birti mynd af sér á Instagram í morgun til staðfestingar.
„Maður orða sinna,“ skrifar Gavi við myndina af sér. Hárgreiðslumaður hans birti líka myndskeið af umbreytingunni.
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