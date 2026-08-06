Real Madrid búið að kaupa Diomande

Spænska stórliðið Real Madrid hefur gengið frá kaupunum á Yan Diomande frá RB Leipzig. Talið er að Real Madrid muni greiða allt að 140 milljónir evra fyrir kantmanninn.
Hinn nítján ára Diomande skrifaði undir sjö ára samning við Real Madrid. Hann er ekki ókunnugur spænsku úrvalsdeildinni en hann lék með Leganés tímabilið 2024-25.
Í kjölfarið var hann seldur til Leipzig. Diomande sló í gegn á síðasta tímabili þar sem hann skoraði tólf mörk og lagði upp átta í þýsku úrvalsdeildinni.
Frammistaða Diomandes með Fílabeinsströndinni á HM í sumar vakti enn frekari áhuga stórliða á honum. Evrópumeistarar Paris Saint-Germain freistuðu þess einnig að kaupa Diomande en drógu sig að lokum úr þeirri baráttu.
Miklar breytingar hafa orðið á leikmannahópi Real Madrid í sumar. Auk Diomandes hefur félagið fengið Bernardo Silva, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella og Carlos Espí.
José Mourinho tók aftur við þjálfun Real Madrid í sumar. Hann stýrði liðinu áður á árunum 2010-13.