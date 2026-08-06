Hollenska félagið Twente og danska félagið FCK Kaupmannahöfn eru bæði í frábærum málum í sínum einvígum í Sambandsdeildinni en það gekk ekki jafnvel hjá nokkrum öðrum Íslendingaliðunum á þessu Evrópukvöldi.
Kristian Nökkvi Hlynsson kom inn á sem varamaður í stöðunni 4-0 á 65. mínútu í 6-0 heimasigri Twente á Dunajska Streda í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Sambandsdeildarinnar.
Viktor Bjarki Daðason var frá vegna meiðsla og Rúnar Alex Rúnarsson var á bekknum þegar FC Kaupmannahöfn vann 3-0 útisigur á ungverska félaginu Debrecen í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Sambandsdeildarinnar. Gunnar Olsen kom inn á sem varamaður í uppbótartímanum. Gabriel Pereira, Robert og Andreas Cornelius skoruðu mörkin.
Tómas Bent Magnússon og félagar í Hearts eru í vonlausum málum eftir 6-1 tap á móti Benfica í Portúgal í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Evrópudeildarinnar en Tómas sat allan tímann á bekknum. Tom Renaud minnkaði muninn í 4-1 á 72. mínútu eftir að Rafa Silva, Tomás Araújo, Vangelis Pavlidis og Gianluca Prestianni höfðu komið portúgalska liðinu í 4-0. Jhon Durán og Andreas Schjelderup bættu við mörkum og gerðu út um einvígið.
Elías Rafn Ólafsson hélt hreinu þegar Midtjylland vann 2-0 útisigur á írska félaginu Bohemian F.C. í þriðju umferð Sambandsdeildarinnar. Mörkin komu á 29. og 77. mínútu. Elías Rafn varði tvisvar frá Írunum í góðum færum.
Gísli Gottskálk Þórðarson var ekki með Lech Poznan í 1-0 heimasigri á KÍ Klaksvík í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Evrópudeildarinnar.
Kolbeinn Þórðarson og Hjörtur Hermannsson voru báðir í byrjunarliðinu þegar IFK Gautaborg tapaði 1-0 á heimavelli á móti belgíska félaginu Gent í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Sambandsdeildarinnar. Báðir voru teknir af velli, Kolbeinn á 78. mínútu en Hjörtur á 83. mínútu.
Sigurður Ragnar Eyjólfsson og lærisveinar hans í NSÍ úr Runavík töpuðu 2-0 á útivelli á móti svissneska liðinu Lugano í fyrri leik liðanna í þriðju umferð Sambandsdeildarinnar.