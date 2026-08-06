Fótbolti

Fótboltamaður grimmi­lega myrtur eftir mis­heppnað rán

Ágúst Orri Arnarson skrifar
David Owori var á heimleið þegar hann var myrtur.
David Owori var á heimleið þegar hann var myrtur.

David Owori, fyrirliði sigursælasta knattspyrnufélags Úganda, var myrtur á götum höfuðborgarinnar Kampala í dag eftir misheppnaða ránstilraun.

Hinn 28 ára gamli Owori veitti mótspyrnu þegar tilraun var gerð til að ræna síma hans og öðrum eigum.

Vitni segja hann hafa verið laminn með steinum af götunni. Lögreglan í Kampala kom að honum meðvitundarlausum og flutti hann á sjúkrahús. Þar lést Owori af sárum sínum.

Morð Owori hefur vakið óhug um gjörvalla Úganda. Stuðningsmenn, liðsfélagar og stjórnmálamenn hafa stigið fram og krafist réttlætis. Minningarkveðjum rignir yfir Owori, sem var almennt þekkur undir gælunafninu Colgate.

Owori var fyrirliði SC Villa en hann samdi við félagið árið 2023 eftir tvö ár í evrópska boltanum. Hann spilaði stórt hlutverk í meistaraliði SC Villa ári síðar, þegar félagið bætti enn frekar við sig sem sigursælasta félag Úganda með sautjánda meistaratitlinum. Owori hefur einnig spilað fyrir landslið Úganda og var hluti af liðinu sem keppti í Afríkubikarnum árið 2021.

Þetta er í annað sinn í sumar sem íþróttamaður er myrtur á götum Kampala í Úganda. Fyrir fáeinum vikum var Sydney Gongodyo myrtur, einnig eftir misheppnaða ránstilraun.

„Því miður hafa íþróttir í Úganda upplifað hörmungar undanfarið. Við vonumst eftir réttlæti og varanlegri lausn,“ segir í yfirlýsingu frá íþróttaráði Úganda.

Úganda Fótbolti

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