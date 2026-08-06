Tvö mörk, stoðsending og met hjá Messi

Lionel Messi lét heldur betur til sín taka í fyrsta leik sínum í byrjunarliði Inter Miami eftir heimsmeistaramótið.
Messi og félagar í Inter Miami sigruðu Atlético de San Luis, 4-2, í fyrsta leik sínum í deildabikarnum, sumarmóti þar sem lið frá Bandaríkjunum og Mexíkó etja kappi.
Inter Miami lenti undir snemma leiks en Messi jafnaði með góðu skoti á lofti á 11. mínútu.
Einni mínútu fyrir hálfleik kom Messi Inter Miami í 3-1 eftir sendingu frá Noah Allen sem lagði upp þrjú mörk í leiknum.
Þegar sjö mínútur voru komnar fram yfir venjulegan leiktíma í fyrri hálfleik skoraði Micael með skalla eftir hornspyrnu frá Messi og Inter Miami fór með 4-1 forystu til búningsherbergja.
Atlético de San Luis lagaði stöðuna í upphafi seinni hálfleiks en sigur Inter Miami var ekki í hættu.
Messi er orðinn markahæstur í sögu deildabikarsins, síðan liðum í keppninni var fjölgað fyrir þremur árum. Messi hefur skorað fjórtán mörk í Leagues Cup. Hann leiddi Inter Miami til sigurs í keppninni 2023, skömmu eftir að hann kom til bandaríska liðsins.
Messi sneri aftur í lið Inter Miami þegar það gerði 2-2 jafntefli við Columbus Crew í MLS-deildinni á sunnudaginn. Argentínumaðurinn kom inn á sem varamaður í upphafi seinni hálfleiks.
Inter Miami er í 2. sæti Austurdeildar MLS með 38 stig, tveimur stigum á eftir toppliði Nashville. Næsti deildarleikur Inter Miami er einmitt gegn Nashville á útivelli 16. ágúst.
Messi er næstmarkahæstur í MLS á tímabilinu með tólf mörk í fimmtán leikjum. Hann hefur einnig gefið sjö stoðsendingar.