„Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 24. júní 2026 13:02 Þóra Helgadóttir Frost hagfræðingur. ap/vísir Þóra Helgadóttir sem hefur verið búsett í Lundúnum í nær 20 ár segir skýran mun á lífinu í stórborginni fyrir og eftir Brexit. Í gær voru tíu ár liðin frá þjóðaratkvæðagreiðslu um Brexit en spár hagfræðinga um neikvæð efnahagsleg áhrif hafa raungerst á síðustu árum að sögn Þóru. Í gær voru tíu ár liðin frá því að meirihluti Breta samþykkti í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga úr Evrópusambandinu en útgangan tók formlega gildi um 31. janúar árið 2021. Þeir sem voru helst í fararbroddi fyrir Brexit eins og Nigel Farage sem er nú í fyrirsvari fyrir Reform-flokkinn þar austanhafs, töldu að úrsögn úr ESB myndi tryggja fullveldi þjóðarinnar. Þá var einnig mikið rætt um efnahagslegt sjálfstæði og að vinna gegn bákni sambandsins og þreytandi skriffinsku. Þóra Helgadóttir Frost, hagfræðingur og fyrrverandi ríkishagfræðingur hjá hinu opinbera í Bretlandi, hefur verið búsett í Lundúnum frá 2007 og man því tímana tvenna, fyrir og eftir Brexit. Hún varð ekki vör við mikla umræðu í borginni í gær við þessi tímamót og segir það merki um að Bretar séu búnir að venjast þessum nýja raunveruleika. „Í fyrsta lagi er hitabylgja í London, svo að fólk er svolítið að halda sig heima. Þannig varð ég svo sem ekki mikið vör við einhver svona viðbrögð við þessu tíu ára afmæli. Kannski að einhverju leyti er það út af því að það eru talsverð umskipti í stjórnmálum þessa dagana í Bretlandi. Það er nú ekki skortur á því að þetta hafi verið rætt síðustu tíu árin. Almennt er fólk búið að sætta sig við það að þetta sé staðan. Í upphafi fyrir tíu árum síðan þá man ég eftir því þegar ég vaknaði og þá sem sagt áttaði ég mig á stöðunni. Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna. Fólk er búið að sætta sig við þetta og þá snýr hugsunin meira að því hvað sé hægt að gera til að gera stöðuna betri. Það er ekki verið að hugsa um að snúa þessu við.“ Hún segir að spár hagfræðinga um slæm efnahagsleg áhrif fyrir ríkið hafi ræst að mestu leyti. „Það hefur haft áhrif á hagvöxt, fjárfestingar og svo alþjóðaviðskipti sérstaklega. Ég held að það hafi haft stærstu áhrifin á alþjóðleg viðskipti og svo framleiðni. Þetta hafði kannski ekki áhrif strax daginn eftir, þetta tók smá tíma. Þetta hefur til að mynda haft töluverð áhrif á vinnumarkaðinn og almennt á hagvöxt í landinu. Þannig að Bretland var aðeins á eftir öðrum þjóðum út af þessu áfalli.“ Þóra tekur fram að hún nemi töluverðan mun á lífinu í London fyrir og eftir Brexit. „Nú er náttúrulega miklu erfiðara fyrir innflytjendur úr Evrópu að koma til Bretlands. Það hafði áhrif á kannski getu fyrirtækja í kringum mig þar sem ég bý að fá vinnuafl. Svo hafði það áhrif á mína fjölskyldu. Við vorum nýbúin að samþykkja sölu á fasteign þegar atkvæðagreiðslan um Brexit fór fram. Við þurftum að gefa afslátt af söluverðinu eftir Brexit. Það voru kannski beinustu áhrifin. Maður sá það bara beint að það var alveg ljóst að um leið og þessi kosning fór í gegn að það sáu allir að þetta væri neikvætt.“ Brexit Bretland Efnahagsmál Mest lesið „Fyrir mér ert þú óheiðarlegt úrhrak“ Innlent Nýr íþróttavöllur vekur athygli í fámennri sveit Innlent Vilja að konur uppfylli sinn æðsta tilgang: að verða mæður Innlent Þurfi að finna Kaffistofunni nýjan og góðan stað Innlent „Svona getur þetta ekki gengið lengur“ Innlent Tónleikasvæðið á Þingvöllum fyrir og eftir: Eins og „góð mosatæting“ Innlent Gera alvarlega athugasemd við niðurrif á Sæbraut Innlent Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Erlent „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Erlent Kosti um tvo milljarða að laga verstu gangstéttirnar í borginni Innlent Fleiri fréttir „Í fyrsta skipti sá ég fólk grátandi á götum Lundúna“ Áfram viðvaranir vegna hitasvækju víða um Evrópu Nýir bandamenn Miðflokksins sakaðir um rasisma gegn þingkonu Fundu vefnaðarmiðstöð frá víkingaöld við Árósa Slegið á fingur Trumps vegna stríðsreksturs í Íran Fyrrverandi eiginmaður Sturgeon í fimm ára fangelsi Segja móður Guthrie hafa látist fyrir slysni Hægrimaðurinn De la Espriella nýr forseti Kólumbíu Fjölskylduferð í skemmtigarð tók óvænta stefnu í hitabylgjunni Burnham formlega orðinn þingmaður Burnham vill taka við af Starmer Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Sjá meira