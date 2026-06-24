Öldungadeild Bandaríkjaþings samþykkti í nótt ályktun þar sem slegið er á puttana á Donald Trump forseta Bandaríkjanna og honum sagt að hætta stríðsrekstri í Íran.
Þá er einnig lagt að forsetanum að fá leyfi hjá þinginu fyrir frekari árásum á landið, teljist þær nauðsynlegar. Ályktunin var samþykkt í fulltrúadeildinni á dögunum. Málið vekur athygli fyrir þær sakir að Repúblikanaflokkurinn fer með völdin í báðum deildum Bandaríkjaþings og í gærkvöldi kusu nokkrir öldungadeildarþingmenn með tillögu Demókrata. Tillagan var því samþykkt með 50 atkvæðum gegn 48.
Slík ályktun hefur þó aðeins táknrænt gildi en ekki lagalegt og því ber Trump engin skylda til að fara eftir henni. Í færslu á samfélagsmiðli sínum gagnrýnir Trump þingmennina sem hann segir gera sér erfiðara fyrir í samningum við Írani sem nú eru í gangi. Hann sagði ályktunina vera „illa tímasetta og tilgangslausa“ í gærkvöldi.
Þá hefur breska ríkisútvarpið eftir embættismanni í Hvíta húsinu að ályktunin skipti engu máli þar sem vopnahlé sé í gildi og því tómt mál að tala um að hætta stríðsrekstri sem sé ekki í gangi.
Breska ríkisútvarpið segir atkvæðagreiðsluna ummerki um ágreining innan Repúblikanaflokksins sem geti haft áhrif á það hvort að flokkurinn haldi naumum meirihluta í báðum deildum þingsins í miðkjörstímabilskosningunum í nóvember.