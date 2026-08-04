Gríðarlegur fjöldi fyrir norðan og mikil óþolinmæði á heimleið Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 4. ágúst 2026 12:02 Frá slysstað á Hrútafjarðarheiði í gær, þar sem betur fór en á horfðist. Vísir/Viktor Freyr Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi Verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir en tvö umferðarslys urðu vegna tilrauna til framúraksturs á Norðurlandi. Hátíðir á Akureyri og í Reykjavík voru í fjölmennari kanti en áður og skipuleggjendur í Eyjum eru sáttir við sitt. Stærsta ferðahelgi ársins Verslunarmannahelgin er nú að baki og venju samkvæmt fóru tugi útihátíða fram um land allt. Að sögn skipuleggjenda Einnar með öllu á Akureyri mættu um eða yfir tuttugu þúsund manns í bæinn og hátíðin því með þeim stærstu í bænum hingað til. Þá voru skipuleggjendur í Eyjum einnig sáttir við fjölda gesta sem og skipuleggjendur Innipúkans í Reykjavík sem segja hátíðina með þeim fjölmennari hingað til, enn eigi eftir að taka saman endanlegan fjölda gesta. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gekk umferð í borgina vel í gær en töluvert var um hraðakstur. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Norðurlandi vestra sinnti útkalli vegna tveggja umferðarslysa á þjóðveginum í gær. „Fyrra slysið varð þarna rétt sunnan við Blönduós, sunnan við Vatnsdalshóla, þar var fyrra slysið og seinna slysið gerðist á Hrútafjarðarhálsi og það er stutt á milli, ekki nema kannski klukkutími milli þessara tveggja slysa og það má rekja bæði þessi slys til þess að um framúrakstur var að ræða og óaðgæslu.“ Stressið algjör óþarfi Hann segir mikla mildi að farþegar bílanna hafi ekki slasast alvarlega. Mikil óþolinmæði hafi verið í loftinu í gær. „Það var náttúrulega alveg gríðarlegur umferðarþungi og þá sérstaklega á suðurleið og það virtist vera einhverskonar stress sem okkur fannst vera algjör óþarfi því það var gullfallegt veður og sól og heiðskýrt og engin ástæða fyrir fólk að flýta sér. Það vantaði kannski pínu stillingu í umferðina.“ Lögregla hafi haft afskipti af tugum ökumanna fyrir of hraðan akstur. „Okkar upplifun með þessar verslunarmannahelgar að þá er það frekar föstudagurinn sem er svoleiðis með farið og fólk afslappaðra á mánudeginum á leið heim til sín en það virtist vera á báðum leggjum þessa helgina.“ Verslunarmannahelgin Mest lesið Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Innlent Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Innlent Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Innlent Vill breyta lögum um .is Innlent Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Innlent Drengir í haldi grunaðir um undirbúning hryðjuverkaárásar í skóla Erlent „Hún féll saman eins og regnhlíf“ Erlent Niðurgangspestin hefur dregið tvo til dauða Erlent Yfirgefa landið mögulega um borð í Bandero Innlent Heimir Hannesson er látinn Innlent Fleiri fréttir Yfirgefa landið mögulega um borð í Bandero Gríðarlegur fjöldi fyrir norðan og mikil óþolinmæði á heimleið Kólumbíumenn í haldi og skipverjar Bandero bíða örlaga sinna Fjölskyldan í haldi vegna gruns um innflutning fíkniefna Heimir Hannesson er látinn Breytir ekki veðurspám til að þóknast hátíðahöldurum Skipar nýja bótanefnd Vill breyta lögum um .is Enn eitt innbrotið í miðbænum Ekkert heyrt frá fjölskyldunni frá því að hún flaug til Íslands í síðustu viku Uppgefinn einyrki við Hverfisgötu kveður Lögreglan lýsti eftir manni en hann er fundinn Annar árekstur á sama vegkafla og einn fluttur með sjúkrabíl Harður árekstur á Norðvesturlandi tilkominn vegna framúraksturs Einn þeirra handteknu sautján ára Skoða stækkun á öryggismyndavélaneti Sparkað í lögreglumann og sjúkraflutningamaður sleginn Vopnin reyndust vera „nákvæmar eftirlíkingar“ Einn handtekinn vegna grófrar líkamsárásar Grunaður um að hafa ráðist á dyraverði Bolafjallsvegi verður lokað 12. ágúst Skotvopnin reyndust leikfangabyssur Meirihluti hlynntur samfélagsmiðlabanni unglinga Knapi datt af baki Miðaði byssu á annan mann Tveir lagðir við gangstéttina Enn brotist inn í miðbænum „Þetta voru þrjátíu til sextíu sekúndur og allt húsið var að brenna“ Fundu byssur í bílum og handtóku fimm Greinir á við kjósendur sína Sjá meira