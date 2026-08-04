Innlent

Gríðar­legur fjöldi fyrir norðan og mikil ó­þolin­mæði á heim­leið

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Frá slysstað á Hrútafjarðarheiði í gær, þar sem betur fór en á horfðist.
Frá slysstað á Hrútafjarðarheiði í gær, þar sem betur fór en á horfðist. Vísir/Viktor Freyr

Lögregla segir að ökumenn á heimleið í gær á síðasta degi Verslunarmannahelgar hafi verið helst til of óþolinmóðir en tvö umferðarslys urðu vegna tilrauna til framúraksturs á Norðurlandi. Hátíðir á Akureyri og í Reykjavík voru í fjölmennari kanti en áður og skipuleggjendur í Eyjum eru sáttir við sitt.

Stærsta ferðahelgi ársins Verslunarmannahelgin er nú að baki og venju samkvæmt fóru tugi útihátíða fram um land allt. Að sögn skipuleggjenda Einnar með öllu á Akureyri mættu um eða yfir tuttugu þúsund manns í bæinn og hátíðin því með þeim stærstu í bænum hingað til. 

Þá voru skipuleggjendur í Eyjum einnig sáttir við fjölda gesta sem og skipuleggjendur Innipúkans í Reykjavík sem segja hátíðina með þeim fjölmennari hingað til, enn eigi eftir að taka saman endanlegan fjölda gesta. 

Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu á höfuðborgarsvæðinu gekk umferð í borgina vel í gær en töluvert var um hraðakstur. Höskuldur B. Erlingsson aðalvarðstjóri lögreglunnar á Norðurlandi vestra sinnti útkalli vegna tveggja umferðarslysa á þjóðveginum í gær.

„Fyrra slysið varð þarna rétt sunnan við Blönduós, sunnan við Vatnsdalshóla, þar var fyrra slysið og seinna slysið gerðist á Hrútafjarðarhálsi og það er stutt á milli, ekki nema kannski klukkutími milli þessara tveggja slysa og það má rekja bæði þessi slys til þess að um framúrakstur var að ræða og óaðgæslu.“

Stressið algjör óþarfi

Hann segir mikla mildi að farþegar bílanna hafi ekki slasast alvarlega. Mikil óþolinmæði hafi verið í loftinu í gær.

„Það var náttúrulega alveg gríðarlegur umferðarþungi og þá sérstaklega á suðurleið og það virtist vera einhverskonar stress sem okkur fannst vera algjör óþarfi því það var gullfallegt veður og sól og heiðskýrt og engin ástæða fyrir fólk að flýta sér. Það vantaði kannski pínu stillingu í umferðina.“

Lögregla hafi haft afskipti af tugum ökumanna fyrir of hraðan akstur.

„Okkar upplifun með þessar verslunarmannahelgar að þá er það frekar föstudagurinn sem er svoleiðis með farið og fólk afslappaðra á mánudeginum á leið heim til sín en það virtist vera á báðum leggjum þessa helgina.“

Verslunarmannahelgin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið