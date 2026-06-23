Íslenski boltinn

„Eru allir í bú­stað klukkan sex á sunnu­degi?“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Fámennt var um litast í stúkunni í Kaplakrika þegar FH tók á móti Þór í fyrradag.
Fámennt var um litast í stúkunni í Kaplakrika þegar FH tók á móti Þór í fyrradag. sýn sport

Dræm mæting á nokkra leiki í 11. umferð Bestu deildar karla stakk í augu Sigurbjörns Hreiðarssonar. Hann tók málið fyrir í Stúkunni í gær.

Í lok Stúkunnar vakti Sigurbjörn athygli á því hversu fáir mættu á botnslag FH og Þórs í Kaplakrika.

„Hérna erum við í FH í fyrri hálfleik, sjáið þið. Það er varla að hræða. Þetta eru 250 manns, ef ég tel þetta rétt. Nei, það var talað um 250 manns. FH er í fallsæti og Þór líka. Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi? Mér finnst þetta ferlegt. Sjáið þið, þetta er seinni hálfleikur. Er ekki frítt í hálfleik? Þá átti mannskapurinn að streyma inn. Maður fór nú í hálfleik þegar maður var lítill,“ sagði Sigurbjörn sem fannst mætingin á leiki Vals og Keflavíkur og Breiðabliks og KA einnig léleg.

„Sjáið þið Valsstúkuna? Það er varla hræða á leikjunum. Þetta er rosalega lélegt. Liðin í baráttu og annað slíkt. Á Kópavogsvelli sjáum við fleiri auð sæti.“

Klippa: Stúkan - umræða um mætingu

Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson sagði að fjöldi marka í Bestu deildinni ætti að laða fólk á völlinn. Sigurbjörn sagði einnig að stuðningsmenn ættu að styðja sín lið, sama hvernig gengi.

„Þú ert ekki alltaf að vinna. Liðið vinnur ekki alltaf. Það þýðir ekkert að vera bara meðbyrsgæi,“ sagði Sigurbjörn.

Þeir Kjartan og Baldur Sigurðsson ræddu einnig hvaða velli í Bestu deildinni væri skemmtilegast að heimsækja.

Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. 

Besta deild karla Stúkan

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