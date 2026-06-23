„Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. júní 2026 23:17 Fámennt var um litast í stúkunni í Kaplakrika þegar FH tók á móti Þór í fyrradag. sýn sport Dræm mæting á nokkra leiki í 11. umferð Bestu deildar karla stakk í augu Sigurbjörns Hreiðarssonar. Hann tók málið fyrir í Stúkunni í gær. Í lok Stúkunnar vakti Sigurbjörn athygli á því hversu fáir mættu á botnslag FH og Þórs í Kaplakrika. „Hérna erum við í FH í fyrri hálfleik, sjáið þið. Það er varla að hræða. Þetta eru 250 manns, ef ég tel þetta rétt. Nei, það var talað um 250 manns. FH er í fallsæti og Þór líka. Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi? Mér finnst þetta ferlegt. Sjáið þið, þetta er seinni hálfleikur. Er ekki frítt í hálfleik? Þá átti mannskapurinn að streyma inn. Maður fór nú í hálfleik þegar maður var lítill,“ sagði Sigurbjörn sem fannst mætingin á leiki Vals og Keflavíkur og Breiðabliks og KA einnig léleg. „Sjáið þið Valsstúkuna? Það er varla hræða á leikjunum. Þetta er rosalega lélegt. Liðin í baráttu og annað slíkt. Á Kópavogsvelli sjáum við fleiri auð sæti.“ Klippa: Stúkan - umræða um mætingu Þáttastjórnandinn Kjartan Atli Kjartansson sagði að fjöldi marka í Bestu deildinni ætti að laða fólk á völlinn. Sigurbjörn sagði einnig að stuðningsmenn ættu að styðja sín lið, sama hvernig gengi. „Þú ert ekki alltaf að vinna. Liðið vinnur ekki alltaf. Það þýðir ekkert að vera bara meðbyrsgæi,“ sagði Sigurbjörn. Þeir Kjartan og Baldur Sigurðsson ræddu einnig hvaða velli í Bestu deildinni væri skemmtilegast að heimsækja. Innslagið úr Stúkunni má sjá í spilaranum hér fyrir ofan. Besta deild karla Stúkan Tengdar fréttir „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Arnar Bjarki Gunnleifsson opnaði markareikning sinn í Bestu deildinni í sigri Blika á KA-mönnum og varð um leið næstyngsti markaskorarinn í sögu efstu deildar á Íslandi. 23. júní 2026 11:00 Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, er allt annað en ánægður með frammistöðu Birnis Snæs Ingasonar með Stjörnunni í sumar og kallar eftir því að stjörnuleikmaður liðsins fái að kynnast smá samkeppni í sínu liði. 23. júní 2026 08:30 Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Missti móður sína og stýrir Frakklandi ekki gegn Noregi Fótbolti Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti Fleiri fréttir „Eru allir í bústað klukkan sex á sunnudegi?“ „Það er stórt“ að skáka Eiði Smára Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum Sjá meira