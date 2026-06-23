Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, er allt annað en ánægður með frammistöðu Birnis Snæs Ingasonar með Stjörnunni í sumar og kallar eftir því að stjörnuleikmaður liðsins fái að kynnast smá samkeppni í sínu liði.
„Við höfum rætt hann áður og hvað leikmaður á hans kaliberi á að gera,“ sagði Baldur í Stúkunni á Sýn Sport.
Baldur var þar að ræða frammistöðu Birnis í 2–1 tapi Stjörnunnar í Vestmannaeyjum.
„Það er svo slæmt þegar sóknarleikur Stjörnunnar eða sóknarleikur liðs treystir dálítið á einn mann sem er ískaldur. Hann er með ekkert sjálfstraust og frekar bara lélegt attitjúd inni á vellinum,“ sagði Baldur.
Hann tók nokkur dæmi um slakar ákvarðanir Birnis í leiknum.
„Þetta lýsir leikmanni sem er með lítið sjálfstraust,“ sagði Baldur og skildi heldur ekki af hverju Birnir var ekki tekinn af velli.
„Það kemur fjórföld skipting á sjötugustu mínútu og hann er ennþá inni á vellinum. Ég var svo hissa á þessu,“ sagði Baldur og kallar eftir heilbrigðri samkeppni í stöðu Birnis.
„Þeir eru með Benedikt V. Warén þarna sem var besti leikmaður Stjörnunnar í fyrra. Honum líður vel úti á vinstri kanti,“ sagði Baldur
„Þetta er verkefni Jóns Þórs [Haukssonar]. Hann þarf að kveikja á þessum mönnum og hann þarf að setja upp smá samkeppni,“ sagði Baldur og hélt áfram:
„Setja það upp að menn vilji spila fyrir Stjörnuna og vilji sýna að það sé ekki bara hægt að fara til Eyja og láta Eyjamenn bara vaða eiginlega yfir sig,“ sagði Baldur en það má horfa á umfjöllunina um Birni hér fyrir neðan.