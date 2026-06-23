„Það er stórt“ að skáka Eiði Smára

Arnar Bjarki Gunnleifsson opnaði markareikning sinn í Bestu deildinni í sigri Blika á KA-mönnum og varð um leið næstyngsti markaskorarinn í sögu efstu deildar á Íslandi.
Stúkan ræddi innkomu Arnars Bjarka í þessum leik og sýndi þetta flotta mark hans. Þeir sýndu líka frábæra tilraun hans til að skora með bakfallsspyrnu fyrr í leiknum.
Arnar Bjarki komst þarna upp fyrir Eið Smára Guðjohnsen yfir yngstu markaskorara en sá yngsti er áfram KR-ingurinn Alexander Rafn Pálmason.
„Næstyngsti markaskorari í sögu Bestu deildarinnar á eftir Alexander Rafni Pálmasyni skákaði Eiði Smára úr öðru sætinu, Baldur. Hvernig var hann í gær?“ spurði Kjartan Atli Kjartansson í Stúkunni í gær.
„Það er stórt. Hann var mjög flottur. Hann er stór og sterkur, heldur mönnum frá sér og er grimmur að keyra í menn. Svo náttúrulega bara sjáum við hérna á markinu hans að þetta er bara markaskorari,“ sagði Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar.
„Sjáið bara hvernig hann ber sig að þegar hann hleypur á boltann. Hann stillir sig af með löngum skrefum og hleður í alvöruskot upp í þaknetið,“ sagði Baldur
„Þannig að maður sér að það eru mörk í honum og það er mjög spennandi fyrir Blikana og svona eiga alvöru framherjar að gera. Kristófer Ingi er ekki klár eða getur ekki spilað. Hann fær það tækifæri og nýtir það,“ sagði Baldur.
„Setur pressu á þjálfarann að velja sig aftur,“ sagði Kjartan en það má sjá þessa umræðu hér fyrir neðan.