Erling Braut Haaland skoraði tvö mörk í nótt þegar Noregur tryggði sér sæti í 32-liða úrslitum heimsmeistaramótsins með 3-2 sigri á Senegal í New Jersey. Alsír vann 2-1 sigur á Jórdaníu sem þýðir að Jórdanía er úr leik.
Eftir aðeins tvo leiki í keppninni hefur framherji Manchester City nú skorað tvöfalt fleiri mörk en nokkur annar norskur leikmaður í sögu heimsmeistaramótsins en hann er búinn að skora tvö mörk í báðum leikjunum.
Marcus Pedersen, sem kom snemma inn á sem varamaður, nýtti sér slæma hreinsun frá fyrirliða Senegal, Kalidou Koulibaly, og kom Noregi í 1-0 undir lok fyrri hálfleiks – áður en Haaland tók yfir í þeim síðari.
Ødegaard leading the Viking row 🥁🛶We just can't get enough of Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/GqGlO9uD4Y— ESPN FC (@ESPNFC) June 23, 2026
Ødegaard leading the Viking row 🥁🛶We just can't get enough of Norway 🇳🇴 pic.twitter.com/GqGlO9uD4Y
Haaland fékk stungusendingu frá Martin Ødegaard og tvöfaldaði forystuna á 48. mínútu – og varð þar með markahæsti leikmaður Noregs á heimsmeistaramótum frá upphafi – áður en Ismaila Sarr minnkaði muninn og gaf Senegal von.
En Haaland endurheimti tveggja marka forskot liðs síns fimm mínútum síðar með yfirveguðu skoti með innanfótarspyrnu sem fór inn af slánni.
Haaland hefur nú skorað í tólf keppnisleikjum í röð fyrir Noreg og hefur skorað að minnsta kosti tvö mörk í hverjum síðustu sex leikja.
Sarr skoraði aftur í uppbótartíma og skapaði spennuþrungnar lokamínútur og kantmaður Crystal Palace hefði getað jafnað metin á síðustu sekúndunum en skallaði yfir markið.
Hins vegar hafði lið Ståle Solbakken, Noregur, verið mun betri aðilinn, jafnvel í nokkuð kaótískum fyrri hálfleik, og hélt út fyrir annan sigurinn í röð sem þýðir að liðið er komið áfram úr I-riðli ásamt Frakklandi.
Senegal verður að vinna Írak í síðasta riðlakeppnisleik sínum til að eiga möguleika á að komast í útsláttarkeppnina.
Norveç takımı ve taraftarlarının ‘Viking küreği’ çektiği anlar: pic.twitter.com/din661EIea— Goligan Sports (@goligansports) June 23, 2026
Norveç takımı ve taraftarlarının ‘Viking küreği’ çektiği anlar: pic.twitter.com/din661EIea
Leikmenn norska liðsins vissu nákvæmlega hvernig þeir áttu að fagna eða með „víkingaróðrinum“.
Norskir stuðningsmenn hafa flutt fagnaðarlætin – í fyrsta sinn á þessu heimsmeistaramóti – á báðum opnunarleikjum sínum, sem og víðs vegar um gestgjafaborgirnar Boston og New York. Í róðrinum sitja þeir í fylkingu sem líkist víkingalangskipi og róa síðan í takt við trommuslátt, í stíl við hið fræga „víkingaklapp“ okkar Íslendinga frá 2016.
Erling Haaland, sem hefur oft lýst yfir stolti sínu af því að vera Norðmaður, sagði eftir sigurinn á mánudag að hann væri mikill aðdáandi.
„Ég sá þetta á netinu, þetta hefur farið gjörsamlega á flug þar,“ sagði Haaland við Fox Sports. „Martin [Ödegaard] spurði mig fyrir leikinn: ‚Finnst þér við ættum að taka þátt?‘ Ég sagði: ‚Ef við vinnum, þá gerum við það, af hverju ekki?‘“
Eftir leikinn leituðu Haaland, liðsfélagar hans og jafnvel þjálfarinn Ståle Solbakken uppi stuðningsmenn sína á New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), settust niður og tóku þátt í fagnaðarlátunum með þeim.
Norway's viking row chant has to be in the discussion for best chant in all of sports. pic.twitter.com/uqmyi26zdu— New York Post Sports (@nypostsports) June 23, 2026
Norway's viking row chant has to be in the discussion for best chant in all of sports. pic.twitter.com/uqmyi26zdu
Alsír gerði út um allar vonir Jórdana um að komast áfram með 2-1 sigri í Arabaslag.
Jórdanía tók forystuna gegn Alsír undir lok fyrri hálfleiks með marki frá Nizar Al-Rashdan, en eftir hlé svaraði Alsír fyrir sig með tveimur mörkum upp úr hornspyrnum.
Fyrst gaf Riyadh Mahrez fullkomna spyrnu inn á Nadir Benbouali og staðan því orðin 1-1.
Amine Gouiri var síðan fljótur til þegar boltinn var laus í teignum eftir hornspyrnu og tryggði Alsír 2-1 sigur.
Þar með á Jórdanía enga möguleika á að komast áfram á HM. Þessi tvö lið eru meðal átta arabískra þjóða (Túnis, Marokkó, Alsír, Jórdanía, Írak, Egyptaland, Katar og Sádi-Arabía) á HM í ár.
Argentína er á toppi J-riðils með sex stig og mætir Jórdaníu í síðustu umferð. Alsír og Austurríki eru bæði með þrjú stig og mætast í baráttunni um 2. sætið í riðlinum aðfaranótt sunnudagsins 28. júní.