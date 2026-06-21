Valur og Keflavík skildu jöfn, 1-1, þegar þau áttust við í 11. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld. Valur er í fimmta sæti með 16 stig og Keflavík er í sjöunda sæti með tólf stig.
Báðum liðum er nú farið að lengja eftir sigri þar sem Valur er án sigurs í deildinni í síðustu fjórum leikjum og Keflavík í undanförnum þremur leikjum.
Tryggvi Hrafn Haraldsson kom Val í forystu á 19. mínútu. Jakob Franz Pálsson átti þá glæsilega sendingu fram úr vörninni sem reyndist hin besta stungusending. Tryggvi Hrafn slapp einn í gegn en Davíð Helgi Aronsson hljóp hann uppi.
Tryggvi Hrafn lék hins vegar á Davíð Helga hægra megin við markteiginn og renndi boltanum svo á milli fóta hans niður í nærhornið, óverjandi fyrir Ásgeir Orra Magnússon í marki Keflavíkur.
Þrátt fyrir mjög fjörugan fyrri hálfleik urðu mörkin ekki fleiri í honum og staðan því 1-0 í leikhléi.
Framan af síðari hálfleik var Valur líklegri til að bæta við marki en Keflavík að jafna metin. Gestirnir unnu sig hins vegar vel inn í leikinn þegar leið á hálfleikinn og uppskáru jöfnunarmark þegar stundarfjórðungur lifði leiks.
Þorlákur Breki Þ. Baxter átti þá skot við vítateigslínuna vinstra megin sem fór af varnarmanni og aftur fyrir. Þorlákur Breki var fljótur að taka hornspyrnuna frá vinstri stutt á Alpha Conteh, hann átti frábæra fyrirgjöf beint á kollinn á Marin Mudrazija sem skallaði boltann af krafti í netið af stuttu færi.
Staðan þá orðin 1-1 og þrátt fyrir tilraunir beggja liða til að sækja sigurmark reyndust það lokatölur.
Valur slapp með skrekkinn á 27. mínútu þegar Alpha Conteh átti frábæran sprett á vinstri kantinum hjá Keflavík, lék inn í vítateiginn og átti þrumuskot beint í smettið á Frederik Schram í marki Vals. Á meðan Frederik lá óvígur eftir náði Conteh boltanum aftur og reyndi skot eða sendingu af örstuttu færi sem Ólafur Flóki Stephensen varði á marklínu með höndinni. Því hefði Ólafur Flóki átt að fá beint rautt spjald og Keflavík vítaspyrnu. Pétur Guðmundsson dómari dæmdi hins vegar hornspyrnu.
Samúel Kári Friðjónsson stýrði ferðinni á miðjunni hjá Val og átti nokkrar gæðasendingar sem hefðu með réttu átt að enda með mörkum. Jónatan Ingi Jónsson var mjög sprækur í sínum fyrsta byrjunarliðsleik í Bestu deildinni í sumar.
Í liði Keflavíkur varði Ásgeir Orri Magnússon nokkrum sinnum mjög vel og var sérstaklega hugrakkur í úthlaupum sínum. Alpha Conteh var þá mjög líflegur, hreinlega stórhættulegur og lagði upp mark Keflavíkur.
Pétur dómari er skúrkurinn að þessu sinni vegna ofangreinds atviks.
Pétur og teymi hans voru að mestu með góð tök á leiknum þó Pétur hafi kannski verið full spar á spjöldin, allavega voru tvö brot sem hann hefði átt að gefa gul spjöld fyrir. Í stærsta atvikinu, atviki leiksins sem fjallað er um hér fyrir ofan, telur ofanritaður svo að Pétur hafi gert stór mistök.
Það var fínasta stemning á Hlíðarenda þó áhorfendur hefðu á stundum mátt láta heyra betur í sér. Fjósið var opið og öll umgjörð í besta standi.
Ásgeir Orri Magnússon, markvörður Keflavíkur, var að öðrum ólöstuðum besti maður vallarins þegar liðið heimsótti Val á N1 völlinn á Hlíðarenda í Bestu deildinni í fótbolta og gerði jafntefli, 1-1, í kvöld.
„Ég upplifði leikinn þannig að mér fannst við svolítið lengi að komast inn í hann. Við fáum þetta mark á okkur í fyrri hálfleik og síðan í seinni hálfleik fannst mér við vera meira með völdin,“ sagði Ásgeir Orri í samtali við Sýn Sport eftir leik.
Hann átti nokkrar mjög góðar vörslur, sló fjölda fyrirgjafa frá og sópaði vel upp með góðum úthlaupum þegar þess þurfti.
„Frammistaðan hjá mér var bara þokkaleg. Ég greip vel inn í þegar fyrirgjafirnar komu og átti eina góða vörslu í einn á móti einum. Þetta var fínasta frammistaða hjá mér að mínu mati,“ sagði Ásgeir Orri auðmjúkur.
Keflavík hafði tapað tveimur leikjum í röð í Bestu deildinni áður en liðið krækti í jafntefli í kvöld. Þrátt fyrir aðeins eitt stig í síðustu þremur leikjum er engin örvænting farin að grípa um sig hjá Keflvíkingum.
„Nei, alls ekki. Það er alltaf næsti leikur og reyna að fá þrjú stig að honum loknum. Það er alveg hægt að segja að við höfum ekki verið sáttir við eitt stig hér. Við hefðum alveg getað tekið þessi þrjú stig. Það er engin örvænting fyrir næstu leiki,“ sagði Ásgeir Orri Magnússon.
Hermann Hreiðarsson, þjálfari Vals, var hæstánægður með lærisveina sína þrátt fyrir að liðið hafi gert 1-1 jafntefli við nýliða Keflavíkur í Bestu deild karla í fótbolta á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld.
„Ég var rosalega ánægður með frammistöðuna. Frammistaðan var ógnarsterk, örugglega einn af okkar bestu leikjum í allt sumar. Við spiluðum betur en í mörgum leikjum sem við höfum unnið. Við sköpuðum okkur ógrynni af góðum stöðum og frábærum færum.
Það er ótrúlega svekkjandi. Mér fannst strákarnir eiga skilið sigur fyrir frammistöðuna. Þeir voru mjög hugrakkir á boltanum, létu hann ganga hratt og við sköpuðum okkur góð færi með frábærri spilamennsku. Við náðum ekki að breyta því í mörk þannig að það er fúlt.
Það er fúlt að taka ekki þrjú stig en við þurfum að horfa á frammistöðuna og hvert við erum að fara. Það er ungur peyji, Kristján Oddur [Kristjánsson], sem kemur hérna inn og var frábær í dag. Margir aðrir voru frábærir í dag en það vantaði mörkin,“ sagði Hermann í samtali við Sýn Sport eftir leikinn.
Eigum að vera búnir með leikinn í fyrri hálfleik
Valur komst yfir í fyrri hálfleik en Keflavík jafnaði metin í þeim síðar. Spurður hvað hafi valdið því að Valur hafi misst leikinn niður í jafntefli sagði hann:
„Við skoruðum ekki nóg. Í fyrri hálfleik fáum við þannig stöður að við eigum í raun veru að vera búnir með leikinn með frábærri spilamennsku. Það var góð hreyfing og allir hugrakkir, vildu fá boltann, og mér fannst stemning í liðinu.
Ég get ekki kvartað yfir framlaginu og öllu því sem var lagt í leikinn. Mér fannst liðið og strákarnir eiga skilið þrjú stig. En það er ekki nóg að skapa færin, þú verður að setja boltann í netið.“
Getum bara horft í frammistöður
Valur hefur nú aðeins unnið sér inn eitt stig í síðustu fjórum deildarleikjum.
„Við getum bara horft í frammistöður. Við tókum stór skref í síðasta leik með því að verjast vel fremst á vellinum. Við vorum frábærir í dag. Ég held að við höfum verið um 70% með boltann. En það eru hlutir sem við getum unnið í.
Við sköpum okkur fullt af færum, vorum frábærir í dag og áttum skilið sigur. Í níu af hverjum tíu leikjum sem þú ert með svona yfirburði þá ferðu heim með þrjú stig,“ sagði Hermann Hreiðarsson að endingu við Sýn Sport.
Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var ánægður með sína menn þegar liðið kom til baka og krækti í 1-1 jafntefli gegn Val í Bestu deild karla í fótbolta á N1 vellinum á Hlíðarenda í kvöld.
„Við byrjum leikinn ekki nógu vel. Við erum eiginlega undir í öllu. Það var lítil pressa á boltann og við vorum með allt of háa línu þar sem þeir komast auðveldlega á bak við okkur. Við náum að laga það.
Svona heilt yfir var þetta fín frammistaða. Mjög gott stig á erfiðum útivelli þannig að ég held að við förum bara nokkuð sáttir með stig héðan,“ sagði Haraldur Freyr í samtali við Sýn Sport eftir leik.
Fyrir leikinn hafði Keflavík tapað tveimur deildarleikjum í röð.
„Framhaldið er bara þannig að það er alltaf næsti leikur sem telur. Við erum næst heima á móti KR. Það verður hörkubardagi,“ sagði hann ákveðinn.
Orka og reynsla með Frans og Sindra
Hvað var það sem breyttist í ykkar leik sem skilaði að lokum jöfnunarmarkinu?
„Það sem breytist er að við gerum breytingar. Það kemur ákveðin orka og mjög góð reynsla með Frans [Elvarsson] og Sindra [Snæ Magnússon] inni á. Mér fannst markið okkar mjög gott. Við komum með góða fyrirgjöf og Mudri [Marin Mudrazija] er svona refur í teignum og setur boltann í netið.
Hann átti mjög góðan dag og mér fannst meðbyrinn vera svolítið með okkur eftir að við jöfnuðum. Við hefðum getað stolið þessu í lokin þegar Fransi fær dauðafæri en við tökum stigið,“ sagði Haraldur Freyr Guðmundsson að endingu.