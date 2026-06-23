Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júní 2026 09:00 Harry Kane er aðalstjarna enska landsliðsins og einn hættulegasti framherji heims. Getty/Alex Pantling Þekktur ganverskur prestur, Nana Kwaku Bonsam, segist ætla að beita svartagaldri gegn fyrirliða Englands, Harry Kane, til að hjálpa landsliði Gana fyrir leik þeirra á móti Englandi á HM í fótbolta. „Ég er að vinna í Harry Kane. Ég hef sýnt áður hvers ég er megnugur, svo ég veit hvaða vinnu ég þarf að inna af hendi til að stöðva hann. Ég óska honum ekki alvarlegra meiðsla. Það verður bara nóg til að stöðva hann gegn landi mínu. Ég mun vinna mína vinnu svo hún geti hjálpað Gana,“ sagði presturinn. Yfirlýsingin vakti fljótt mikil viðbrögð á netinu og fótboltaáhugamenn tjáðu sig um þessa óvenjulegu þróun fyrir leikinn. 🚨🗣️ Nana Kwaku Bonsam (Ghanaian traditional priest) on Ghana facing England next: "I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him.""I am not wishing him serious injury. It will be just enough to stop him against… pic.twitter.com/nKGDOqcQm8— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 22, 2026 Bonsam, sem oft er lýst í fréttum sem einum af áhrifamestu hefðarprestum Gana, hefur áður sett fram svipaðar fullyrðingar. Hann hafði eitt sinn haldið því fram að hann ætti þátt í hnémeiðslum Cristiano Ronaldo á heimsmeistaramótinu 2014 þegar Portúgal mætti Gana. Leikur Englands og Gana vekur nú þegar mikla athygli sem hluti af riðlakeppni heimsmeistaramóts FIFA 2026. Gana hóf keppnina með 1-0 sigri á Panama á meðan England byrjaði einnig vel og var Harry Kane meðal markaskorara í 4-2 sigri á Króatíu. Fréttirnar hafa vakið upp blendin viðbrögð meðal afrískra fótboltasamfélaga á X, þar sem sumir notendur lýsa þessu sem sálfræðistríði eða skemmtun fyrir leik, á meðan aðrir héldu því fram að athyglin ætti að beinast að frammistöðunni á vellinum frekar en andlegum fullyrðingum. England og Gana eiga að mætast í öðrum leik sínum í L-riðli á heimsmeistaramótinu í kvöld á Gillette Stadium í Foxborough. View this post on Instagram A post shared by Tekkers (@tekkers) HM 2026 í fótbolta Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Fótbolti Fleiri fréttir Menn dagsins á HM: Stefnir í rosalegt kapphlaup um Gullskóinn á HM Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Lars Lagerbäck veit hvað er stærsta vandamál sænska liðsins Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjá meira