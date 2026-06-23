Fótbolti

Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Harry Kane er aðalstjarna enska landsliðsins og einn hættulegasti framherji heims.
Harry Kane er aðalstjarna enska landsliðsins og einn hættulegasti framherji heims. Getty/Alex Pantling

Þekktur ganverskur prestur, Nana Kwaku Bonsam, segist ætla að beita svartagaldri gegn fyrirliða Englands, Harry Kane, til að hjálpa landsliði Gana fyrir leik þeirra á móti Englandi á HM í fótbolta.

„Ég er að vinna í Harry Kane. Ég hef sýnt áður hvers ég er megnugur, svo ég veit hvaða vinnu ég þarf að inna af hendi til að stöðva hann. Ég óska honum ekki alvarlegra meiðsla. Það verður bara nóg til að stöðva hann gegn landi mínu. Ég mun vinna mína vinnu svo hún geti hjálpað Gana,“ sagði presturinn.

Yfirlýsingin vakti fljótt mikil viðbrögð á netinu og fótboltaáhugamenn tjáðu sig um þessa óvenjulegu þróun fyrir leikinn.

Bonsam, sem oft er lýst í fréttum sem einum af áhrifamestu hefðarprestum Gana, hefur áður sett fram svipaðar fullyrðingar.

Hann hafði eitt sinn haldið því fram að hann ætti þátt í hnémeiðslum Cristiano Ronaldo á heimsmeistaramótinu 2014 þegar Portúgal mætti Gana.

Leikur Englands og Gana vekur nú þegar mikla athygli sem hluti af riðlakeppni heimsmeistaramóts FIFA 2026.

Gana hóf keppnina með 1-0 sigri á Panama á meðan England byrjaði einnig vel og var Harry Kane meðal markaskorara í 4-2 sigri á Króatíu.

Fréttirnar hafa vakið upp blendin viðbrögð meðal afrískra fótboltasamfélaga á X, þar sem sumir notendur lýsa þessu sem sálfræðistríði eða skemmtun fyrir leik, á meðan aðrir héldu því fram að athyglin ætti að beinast að frammistöðunni á vellinum frekar en andlegum fullyrðingum.

England og Gana eiga að mætast í öðrum leik sínum í L-riðli á heimsmeistaramótinu í kvöld á Gillette Stadium í Foxborough.

HM 2026 í fótbolta

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