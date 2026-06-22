Stórleikur Blika og Víkings í undanúrslitum Mjólkurbikars karla í fótbolta er settur á klukkan tvö á sunnudaginn kemur. Stuðningsmenn félaganna eru allt annað en sáttir og hafa nú sent frá sér áskorun til Knattspyrnusambands Íslands og Ríkissjónvarpsins.
Áskorun er sett fram undir spurningunni: Fyrir hverja er leikurinn?
Samkvæmt henni var þessi undanúrslitaleikur Breiðabliks og Víkings Reykjavíkur settur á þennan tíma einungis svo RÚV þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að leikurinn skarist á við HM-dagskrá RÚV.
Leiktíminn þykir ekki henta enda er fullt af fólki enn þá statt utanbæjar á þessum tíma dags, bæði stuðningsmenn, starfsmenn og sjálfboðaliðar. „Og það var augljóslega ekki verið að hugsa um neinn af þessum hópum þegar leiktíminn var ákveðinn,“ segir í áskorun stuðningsmannahópa félaganna.
Fyrsta beina útsending RÚV frá heimsmeistaramótinu þennan sama sunnudag er þó ekki fyrr en klukkan 19.00 um kvöldið en það er fyrsti leikur í 32 liða úrslitum keppninnar.
„Við vonum að KSÍ og RÚV sjái sóma sinn í að breyta leiktímanum aftur í 19:15 og passi sig svo í framtíðinni á því að hugsa út í það fyrir hverja fótboltaleikir á Íslandi eru spilaðir,“ segir meðal annars í áskoruninni sem má finna hér fyrir neðan.