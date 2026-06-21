Íslenski boltinn

Stál í stál í toppslag á Meistara­völlum

Aron Guðmundsson skrifar
Katla Guðmundsdóttir skoraði mark KR í toppslag kvöldsins
Katla Guðmundsdóttir skoraði mark KR í toppslag kvöldsins Mynd:KR

KR og Haukar gerðu jafntefli í toppslag Lengjudeildar kvenna í kvöld. Aðeins eitt stig skilur liðin að á toppi deildarinnar. 

Leikur liðanna fór fram á Meistaravöllum í Vesturbænum í kvöld og áhorfendur þurftu ekki að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins. 

Það skoraði Katla Guðmundsdóttir fyrir KR á 6.mínútu leiksins og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins. 

Það dró svo aftur til tíðinda á 79. mínútu leiksins þegar að Berglind Þrastardóttir jafnaði metin fyrir Hauka og reyndist það loka mark leiksins. 

Lokatölur 1-1 jafntefli. Úrslit sem sjá til þess að Haukar verma enn toppsæti Lengjudeildarinnar með eins stigs forskot á KR.

Lengjudeild kvenna KR Haukar

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