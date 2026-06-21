KR og Haukar gerðu jafntefli í toppslag Lengjudeildar kvenna í kvöld. Aðeins eitt stig skilur liðin að á toppi deildarinnar.
Leikur liðanna fór fram á Meistaravöllum í Vesturbænum í kvöld og áhorfendur þurftu ekki að bíða lengi eftir fyrsta marki leiksins.
Það skoraði Katla Guðmundsdóttir fyrir KR á 6.mínútu leiksins og reyndist það eina mark fyrri hálfleiksins.
Það dró svo aftur til tíðinda á 79. mínútu leiksins þegar að Berglind Þrastardóttir jafnaði metin fyrir Hauka og reyndist það loka mark leiksins.
Lokatölur 1-1 jafntefli. Úrslit sem sjá til þess að Haukar verma enn toppsæti Lengjudeildarinnar með eins stigs forskot á KR.