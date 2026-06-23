Manchester United hefur fengið hluta landsvæðis þar sem áætlun er að byggja nýjan leikvang félagsins. Búist er við að það taki fimm ár að byggja leikvanginn en hann á að vera aðeins 350 metrum frá núverandi leikvangi félagsins.
Old Trafford hefur verið heimavöllur Manchester United í 115 ár en völlurinn er kominn til ára sinna. Búið er að kynna nýjan leikvang sem mun geta tekið hundrað þúsund manns í sæti.
Með því að fá landsvæðið er félagið komið með nær allt svæðið sem þarf undir nýja leikvanginn. Búist er við að það verði auðvelt fyrir félagið að fá úthlutað restina af landsvæðinu sem þarf fyrir leikvanginn.
Leikvangurinn verður mikið mannvirki og verða þrjár súlur ofan á honum sem eiga að geta sést úr mikilli fjarlægð. Með pláss fyrir hundrað þúsund manns verður leikvangurinn sá stærsti á Englandi og sá næststærsti í Evrópu á eftir Nývangi, heimavelli Barcelona.
Old Trafford hefur sæti fyrir um 75 þúsund manns og hefur fengið gagnrýni vegna slæms ástands vallarins. Þakið var oft byrjað að leka og fossaði stundum niður á stuðningsmenn liðsins.