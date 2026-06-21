Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Sindri Sverrisson skrifar 21. júní 2026 12:30 Atli Þór Jónasson hefur komið öflugur inn í lið Fram, að láni frá Víkingi. vísir/Diego Atli Þór Jónasson, framherjinn stóri og stæðilegi í liði Fram, má ekki spila stórleikinn við Íslandsmeistara Víkings í Úlfarsárdal í kvöld. Hann verður því í stúkunni og hjálpar til við að setja mögulega áhorfendamet í blíðviðrinu. Fimm leikir eru í Bestu deildinni í kvöld, þar af fjórir klukkan 18, en lokaleikur kvöldsins er sannkallaður risaleikur á milli Fram og Víkings, klukkan 20:15 á Lambhagavellinum. Ellefta umferð Bestu deildar karla: Sunnudagurinn 21. júní: 17.50 Subway-messan (Sýn Sport Ísland) 18.00 Breiðablik - KA (Sýn Sport Ísland 2) 18.00 Valur - Keflavík (Sýn Sport Ísland 3) 18.00 ÍBV - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 4) 18.00 FH - Þór (Sýn Sport Ísland 5) 20.15 Fram - Víkingur (Sýn Sport Ísland) Mánudagurinn 22. júní: 19.15 KR - ÍA (Sýn Sport Ísland) 21.20 Stúkan (Sýn Sport Ísland) Víkingar unnu KR í síðasta leik og eru taplausir á toppi Bestu deildarinnar en Fram getur með sigri í kvöld komist upp í 2. sæti, og minnkað forskot Víkings í fimm stig. Atli skoraði tvö mörk í síðasta leik með Fram, í 4-3 sigrinum gegn KA á Akureyri, en þar sem hann er að láni hjá Fram frá Víkingi þá fær hann ekki að láta ljós sitt skína í kvöld. „Auðvitað til í að spila leikinn“ „Það er frekar leiðinlegt. Ég missti líka af bikarleiknum á móti Víkingi en svona er þetta bara. Það stendur í samningnum mínum að ég megi ekki spila og það verður að fara eftir reglunum en maður væri auðvitað til í að spila leikinn. Það er geggjað veður…“ segir Atli í samtali við Vísi í dag. „Það er frekar skrýtið að horfa á þessa leiki, sérstaklega bikarleikinn. Kennie skoraði þarna á fimmtu mínútu og maður fagnaði auðvitað, en svo skoraði Víkingur og þá fagnaði maður líka smá. Þetta er mjög skrýtið allt saman,“ segir Atli. Rúnar Kristinsson gerði leikmönnum sínum grein fyrir því að Fram hefði ekki byrjað betur í næstum fjóra áratugi.vísir/Diego Bikarleikur Fram og Víkings í byrjun apríl var afar spennandi en eftir að Fram hafði jafnað í 2-2 á 78. mínútu náðu Víkingar að skora tvö mörk og tryggja sér 4-2 sigur. Fellur áhorfendametið í kvöld? Framarar hafa svo sýnt það í Bestu deildinni að þeir eru til alls líklegir og liðið hefur aðeins tapað einum deildarleik af tíu hingað til, gegn Þór á Akureyri í apríl. „Þetta er búin að vera mjög góð byrjun en það er enn fullt eftir. Það þýðir ekkert að stoppa núna, við þurfum bara að halda áfram og keyra á þetta,“ segir Atli. „Ég held að þetta verði bara hörkuleikur í kvöld. Rúnar [Kristinsson, þjálfari Fram] var að tala um það í klefanum á föstudaginn að þetta væri besta byrjun Fram í 38 ár. Það er góð hvatning fyrir strákana. Ég býst við mikið af fólki uppi í stúku í kvöld,“ segir Atli. Áhorfendametið á Lambhagavellinum var sett fyrir rúmum tveimur árum, þegar 1.861 manns mættu á fyrsta leik tímabilsins og sáu Fram vinna Vestra 2-0. „Það væri geggjað að fá 2.000 manns á völlinn,“ segir Atli sem eins og fyrr segir leggur sitt af mörkum með því að fá sér sæti í stúkunni í kvöld. 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