Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 23. júní 2026 08:30 Birnir Snær Ingason hefur ekki átt góða leiki að undanförnu og hann fékk aðeins að heyra það í Stúkunni í gær. Vísir/Diego Baldur Sigurðsson, sérfræðingur Stúkunnar, er allt annað en ánægður með frammistöðu Birnis Snæs Ingasonar með Stjörnunni í sumar og kallar eftir því að stjörnuleikmaður liðsins fái að kynnast smá samkeppni í sínu liði. „Við höfum rætt hann áður og hvað leikmaður á hans kaliberi á að gera,“ sagði Baldur í Stúkunni á Sýn Sport. Baldur var þar að ræða frammistöðu Birnis í 2–1 tapi Stjörnunnar í Vestmannaeyjum. „Það er svo slæmt þegar sóknarleikur Stjörnunnar eða sóknarleikur liðs treystir dálítið á einn mann sem er ískaldur. Hann er með ekkert sjálfstraust og frekar bara lélegt attitjúd inni á vellinum,“ sagði Baldur. Hann tók nokkur dæmi um slakar ákvarðanir Birnis í leiknum. „Þetta lýsir leikmanni sem er með lítið sjálfstraust,“ sagði Baldur og skildi heldur ekki af hverju Birnir var ekki tekinn af velli. „Það kemur fjórföld skipting á sjötugustu mínútu og hann er ennþá inni á vellinum. Ég var svo hissa á þessu,“ sagði Baldur og kallar eftir heilbrigðri samkeppni í stöðu Birnis. „Þeir eru með Benedikt V. Warén þarna sem var besti leikmaður Stjörnunnar í fyrra. Honum líður vel úti á vinstri kanti,“ sagði Baldur „Þetta er verkefni Jóns Þórs [Haukssonar]. Hann þarf að kveikja á þessum mönnum og hann þarf að setja upp smá samkeppni,“ sagði Baldur og hélt áfram: „Setja það upp að menn vilji spila fyrir Stjörnuna og vilji sýna að það sé ekki bara hægt að fara til Eyja og láta Eyjamenn bara vaða eiginlega yfir sig,“ sagði Baldur en það má horfa á umfjöllunina um Birni hér fyrir neðan. Klippa: Stúkan: Baldur tók fyrir frammistöðu Birnis Snæs Stúkan Stjarnan Mest lesið Búinn að vera með martraðir af kvíða fyrir þessu Sport Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Fótbolti Haaland og félagar fögnuðu sigri með víkingaróðri úti á velli Fótbolti Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Fótbolti „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Fótbolti Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Íslenski boltinn „Þetta kom gríðarlega á óvart“ Fótbolti Manchester United fær landsvæði fyrir nýja leikvanginn Fótbolti Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Segist hafa sett bölvun á Harry Kane fyrir kvöldið Fótbolti Fleiri fréttir Baldur baunar á Birni Snæ og hans lélega „attitjúd“ Sjáðu átta marka veislu í Vesturbænum Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Sjá meira