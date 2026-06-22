Einum mánuði yngri en Eiður Smári Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 12:01 Eiður Smári Guðjohnsen og Arnar Bjarki Gunnleifsson eru núna í öðru og þriðja sæti yfir yngstu markaskorara sögunnar. Timarit.is/Timinn/Sýn Sport Arnar Bjarki Gunnleifsson varð í gær næstyngsti markaskorari efstu deildar karla í fótbolta frá upphafi þegar hann skoraði fyrir Breiðablik í 3-1 sigri á KA. Arnar Bjarki komst með þessu marki upp fyrir Eið Smára Guðjohnsen sem var yngsti markaskorari efstu deildar í meira en þrjá áratugi eða frá 1994 til 2025.KR-ingurinn Alexander Rafn Pálmason tók metið af Eiði Smára í maí í fyrra en hann var aðeins 15 ára, eins mánaðar og 3 daga gamall þegar hann skoraði í sigri KR á ÍBV.Arnar Bjarki var 15 ára, 7 mánaða og 9 daga þegar hann skoraði markið sitt í gær en Eiður Smári var 15 ára, 8 mánaða og 11 daga þegar hann skoraði fyrir Val á móti Keflavík í maí 1994.Arnar Bjarki sló um leið félagsmet Viktors Unnars Illugasonar sem var 16 ára, 3 mánaða og 25 daga þegar hann skoraði fyrir Breiðablik í 4-1 sigri á ÍBV í maí 2006.Arnar varð því fyrsti Blikinn til að skora fyrir sextán ára afmælið sitt. Yngstu markaskorarar í efstu deild 15 ára – 1 mánaðar og 3 daga Alexander Rafn Pálmason fyrir KR á móti ÍBV 2025 15 ára – 7 mánaða og 9 daga Arnar Bjarki Gunnleifsson fyrir Breiðablik á móti KA 2026 15 ára – 8 mánaða og 11 daga Eiður Smári Guðjohnsen fyrir Val á móti ÍBV 1994 15 ára – 8 mánaða og 30 daga Þórarinn Brynjar Kristjánsson fyrir Keflavík á móti ÍBV 1996 15 ára – 8 mánaða og 30 daga Viktor Bjarki Daðason fyrir Fram á móti Val 2024 Besta deild karla Breiðablik Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Fleiri fréttir Einum mánuði yngri en Eiður Smári Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjá meira