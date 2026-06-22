Íslenski boltinn

Einum mánuði yngri en Eiður Smári

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Eiður Smári Guðjohnsen og Arnar Bjarki Gunnleifsson eru núna í öðru og þriðja sæti yfir yngstu markaskorara sögunnar.
Eiður Smári Guðjohnsen og Arnar Bjarki Gunnleifsson eru núna í öðru og þriðja sæti yfir yngstu markaskorara sögunnar. Timarit.is/Timinn/Sýn Sport

Arnar Bjarki Gunnleifsson varð í gær næstyngsti markaskorari efstu deildar karla í fótbolta frá upphafi þegar hann skoraði fyrir Breiðablik í 3-1 sigri á KA.

Arnar Bjarki komst með þessu marki upp fyrir Eið Smára Guðjohnsen sem var yngsti markaskorari efstu deildar í meira en þrjá áratugi eða frá 1994 til 2025.

KR-ingurinn Alexander Rafn Pálmason tók metið af Eiði Smára í maí í fyrra en hann var aðeins 15 ára, eins mánaðar og 3 daga gamall þegar hann skoraði í sigri KR á ÍBV.

Arnar Bjarki var 15 ára, 7 mánaða og 9 daga þegar hann skoraði markið sitt í gær en Eiður Smári var 15 ára, 8 mánaða og 11 daga þegar hann skoraði fyrir Val á móti Keflavík í maí 1994.

Arnar Bjarki sló um leið félagsmet Viktors Unnars Illugasonar sem var 16 ára, 3 mánaða og 25 daga þegar hann skoraði fyrir Breiðablik í 4-1 sigri á ÍBV í maí 2006.

Arnar varð því fyrsti Blikinn til að skora fyrir sextán ára afmælið sitt.

  • Yngstu markaskorarar í efstu deild
  • 15 ára – 1 mánaðar og 3 daga
  • Alexander Rafn Pálmason fyrir KR á móti ÍBV 2025
  • 15 ára – 7 mánaða og 9 daga
  • Arnar Bjarki Gunnleifsson fyrir Breiðablik á móti KA 2026
  • 15 ára – 8 mánaða og 11 daga
  • Eiður Smári Guðjohnsen fyrir Val á móti ÍBV 1994
  • 15 ára – 8 mánaða og 30 daga
  • Þórarinn Brynjar Kristjánsson fyrir Keflavík á móti ÍBV 1996
  • 15 ára – 8 mánaða og 30 daga
  • Viktor Bjarki Daðason fyrir Fram á móti Val 2024
Besta deild karla Breiðablik

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