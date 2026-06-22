Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik Andri Broddason skrifar 22. júní 2026 23:30 Íran skildi eftir falleg skilaboð í klefa liðsins eftir leiknn gegn Belgíu. Richard Heathcote/Getty Images Íran skildi eftir skilaboð í búningsklefanum sínum eftir leikinn gegn Belgíu í gær. Leikurinn endaði með markalausu jafntefli. Íran skildi eftir handskrifaðan miða í klefa liðsins í Los Angeles Stadium. Þar keppti Íran við Belgíu en leikurinn endaði jafn þar sem hvorugt liðið náði að skora mark. Mikil átök hafa verið milli Írans og Bandaríkjanna og þurfa írönsku leikmennirnir að fljúga til og frá leikjum samdægurs. Liðið þurfti því að flytja gistinguna sína frá Bandaríkjunum til Mexíkó þar sem liðið dvelur á meðan mótið er í gangi. Miðinn sem Íran skildi eftir í gær.FFIRI Á miðanum stendur að andi Íran sé sterkur og að liðið sé stolt af frammistöðu Íran bæði innan sem utan vallar. Miðinn endar á mikilvægum skilaboðum þar sem boðað er til friðar. „Megi friður, virðing og vinátta ríkja milli allra þjóða.“ Einnig má sjá á miðanum skírskotun í árás sem var gerð á skóla fyrir stelpur í Minab þar sem 168 manns létu lífið. Íran hefur sagt að Bandaríkin og Ísrael beri ábyrgð á árásinni. Íran er sem stendur í öðru sæti G-riðils með tvö stig. Næsti leikur liðsins er gegn Egyptalandi sem er efsta liðið í riðlinum með fjögur stig. Umræður eru í gangi innan Hvíta hússins um hvort Íranir geti ferðast fyrr til Bandaríkjanna fyrir lokaleik riðilsins. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Fótbolti Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Fótbolti Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum Íslenski boltinn Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Messi bætti tvö met gegn Austurríki Fótbolti Einum mánuði yngri en Eiður Smári Íslenski boltinn Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Enski boltinn Fleiri fréttir Skildu eftir miða í búningsklefa eftir leik „Hefðum við nýtt okkar færi væri ég ekki að fara heim með núll stig“ „Fengum það sem við verðskulduðum“ „Ekki oft sem við erum gripnir í bólinu“ Aðalsteinn eftir fyrsta sigurinn: „Vinnusemi dugnaður og samvinna skilaði sigrinum“ „Vitum að við getum skorað fullt af mörkum“ Óskar Smári eftir sigurinn: „Birna er einn hraðasti leikmaðurinn í hausnum“ Anton Ingi eftir tapið: „Við höfum ekkert efni á því að fara í frí“ Uppgjörið: KR - ÍA 5-3 | Átta marka súpa á Meistaravöllum „Þetta var mjög kærkomið“ Frakkland - Írak | Mbappé áfram í ham? Áhorfendur beðnir um að mæta ekki Birna með þrennu þegar Stjarnan lagði Fram í Garðabæ Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum Fyrsti sigur deildarinnar kominn í hús Messi bætti tvö met gegn Austurríki Norðmenn undirbúa sig fyrir blautan leik í kvöld Lars Lagerbäck veit hvað er stærsta vandamál sænska liðsins Þjálfari Íraks um Mbappé: Bað um að fá að spila með þrjá markverði Messi er ekki búinn að ná Mörtu Einum mánuði yngri en Eiður Smári Real Madrid græddi milljarða á kaupum Liverpool Maður dagsins: Fyrirliði Orra úr aðhlátursefni í hetju Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Kóngafólkið dansaði í klefa Curacao Liverpool hafnaði tilboði í Curtis Jones Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Sjá meira