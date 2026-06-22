Fótbolti

Skildu eftir miða í búnings­klefa eftir leik

Andri Broddason skrifar
Íran skildi eftir falleg skilaboð í klefa liðsins eftir leiknn gegn Belgíu.
Íran skildi eftir falleg skilaboð í klefa liðsins eftir leiknn gegn Belgíu. Richard Heathcote/Getty Images

Íran skildi eftir skilaboð í búningsklefanum sínum eftir leikinn gegn Belgíu í gær. Leikurinn endaði með markalausu jafntefli.

Íran skildi eftir handskrifaðan miða í klefa liðsins í Los Angeles Stadium. Þar keppti Íran við Belgíu en leikurinn endaði jafn þar sem hvorugt liðið náði að skora mark.

Mikil átök hafa verið milli Írans og Bandaríkjanna og þurfa írönsku leikmennirnir að fljúga til og frá leikjum samdægurs. Liðið þurfti því að flytja gistinguna sína frá Bandaríkjunum til Mexíkó þar sem liðið dvelur á meðan mótið er í gangi.

Miðinn sem Íran skildi eftir í gær.FFIRI

Á miðanum stendur að andi Íran sé sterkur og að liðið sé stolt af frammistöðu Íran bæði innan sem utan vallar. Miðinn endar á mikilvægum skilaboðum þar sem boðað er til friðar.

„Megi friður, virðing og vinátta ríkja milli allra þjóða.“

Einnig má sjá á miðanum skírskotun í árás sem var gerð á skóla fyrir stelpur í Minab þar sem 168 manns létu lífið. Íran hefur sagt að Bandaríkin og Ísrael beri ábyrgð á árásinni.

Íran er sem stendur í öðru sæti G-riðils með tvö stig. Næsti leikur liðsins er gegn Egyptalandi sem er efsta liðið í riðlinum með fjögur stig. Umræður eru í gangi innan Hvíta hússins um hvort Íranir geti ferðast fyrr til Bandaríkjanna fyrir lokaleik riðilsins.

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