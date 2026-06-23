Freyr Alexandersson segir það hafa komið sér gríðarlega á óvart að missa starfið sem þjálfari Brann í Noregi. Hann fékk hins vegar strax aftur starf, hjá langsigursælasta liði norsks fótbolta, og vinnur nú aftur náið með Alfreð Finnbogasyni.
Freyr stýrði Brann í 18 mánuði og kom liðinu meðal annars í umspil fyrir 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar, og í úrslitaleik norska bikarsins þar sem Brann tapaði í vítakeppni gegn Bodö/Glimt.
Gengið í norsku úrvalsdeildinni í sumar hefur ekki verið nógu gott en Brann hefur glímt við sannkallaða meiðslamatrtröð og kom brottreksturinn Frey í opna skjöldu.
„Já, hann kom gríðarlega á óvart. Það voru engin teikn á lofti um að þetta væri möguleiki, þannig að þetta kom gríðarlega á óvart eftir að hafa náð öllum okkar markmiðum og meira til á þessum átján mánuðum sem ég var í starfi. Þannig að það átti enginn von á þessu.
Ég hef fundið fyrir miklum stuðningi bara allan minn tíma í Bergen, frá stuðningsmönnum og leikmönnum og öllum, og reyndar líka stjórn. Það hafa ekki verið nein samtöl um neitt annað þannig að þess vegna kom þetta náttúrulega á óvart,“ segir Freyr.
Eftir að hafa endað í 4. sæti norsku úrvalsdeildarinnar í fyrra er Brann núna í 11. sæti, þó aðeins sex stigum frá 4. sætinu. En fannst Frey hann hafa getað gert betur?
„Já, það eru alltaf einhverjir leikir hér og þar sem að hefðu getað vippast yfir. En miðað við það sem að við erum búin að ganga í gegnum og þurfa að díla við núna síðustu sex mánuði sérstaklega, ná samt sem áður að komast áfram í Evrópukeppninni og spila frábæra leiki á móti Bologna og detta samt út í play-offinu og svo fara í bikarúrslit og spila frábæran bikarúrslitaleik og tapa í vító…
Ég nenni ekki að vera að þylja upp öll meiðslin sem við erum búnir að lenda í. Það er í rauninni hreint út sagt eitthvað sem gerist aldrei aftur neins staðar. Frammistaðan okkar miðað við þetta, og það sýna allir undirliggjandi parametrar, var bara nokkuð góð. Þegar að Brann byrjar aftur núna þá verða þeir drullusterkir,“ segir Freyr.
Hann fékk í raun aðeins örfáa daga til að melta brottreksturinn áður en Rosenborg, með sína 26 Noregsmeistaratitla í safninu, hafði samband. Freyr hafði einnig fleiri kosti, í Skandinavíu og víðar, en vill ekki fara nánar út í þá sálma. Freyr hafði að minnsta kosti engan áhuga á að taka sér frí.
„Ég fann það bara hjá mér að ef að eitthvað spennandi kæmi upp þá hafði ég þá mikla orku og hungur í að fara af stað aftur. Ég valdi það frekar en að vera eitthvað að fara í frí og bíða, og fara að læra að spila golf eða eitthvað svoleiðis. Ég get bara gert það þegar ég verð gamall. Ég er ennþá ungur og ferskur.
Það komu upp nokkur áhugaverð tækifæri og svo fannst mér Rosenborg vera það sem var mest heillandi og það virkilega talaði til mín, þannig að það endaði með því að ég valdi það að fara til Rosenborgar,“ segir Freyr.
Rosenborg þarf vart að kynna fyrir Íslendingum enda um að ræða sannkallað stórveldi sem íslenskir leikmenn hafa unnið titla með í gegnum tíðina. Nú eru hins vegar Íslendingar í brúnni, Alfreð Finnbogason sem yfirmaður fótboltamála og Freyr sem þjálfari.
„Já, ég er mjög stoltur og mjög spenntur. Þetta er náttúrulega einn af fimm stærstu klúbbum í Skandinavíu og sigursælasta félag Noregs með 41 titil á bakinu. Ég held að liðið hafi verið 11 sinnum í Champions League. Sagan er þung og stórkostleg.
En félagið er á vondum stað akkúrat núna. Það er með mikið af mjög góðu fólki sem er að vinna hörðum höndum að því að taka félagið í rétta átt og mér fannst verkefnið, það er auðvitað stórt og mikið en ef okkur tekst þetta, sem ég hef mjög góða trú á, þá verður það alveg ofboðslega skemmtilegt verkefni,“ segir Freyr en Rosenborg er sem stendur í fallsæti og það þykir alls ekki viðunandi staða í Þrándheimi.
En hvernig var ráðningarferlið? Var samtalið aðallega á milli Freys og Alfreðs?
„Nei, það var eiginlega bara minnst á milli okkar. Alfreð er mjög klókur maður og hann úthugsar hverja einustu ákvörðun sem hann tekur. Það að hann og þau skyldu hringja í mig var klárlega eitthvað sem að hann hafði úthugsað og það er af því að hann er sannfærður um það að ég sé rétti maðurinn. En síðan leiddi stjórn og framkvæmdastjóri mikið af samræðunum. Alfreð var þó alltaf inni í þeim. En þetta þurfti að koma mikið frá hinum, að hinir væru alveg hundrað prósent á því að ég væri rétti kosturinn af því að Rosenborg hafði náttúrulega úr mörgum kostum að velja. Það segir sig sjálft og mikilvægast var að framkvæmdastjóri og stjórn væru jafn örugg á þessari ráðningu og sportdirektorinn.“
Samningur Freys gildir út árið 2029 og því ljóst að ekki er tjaldað til einnar nætur. Kröfurnar eru miklar hjá Rosenborg og stefnan skýr um að liðið eigi að spila aðlaðandi sóknarbolta en hvernig er að tvinna það saman við björgunaraðgerðirnar sem nú eru framundan?
„Oft þegar liðið er í þessari stöðu þá er farið í það að pakka í vörn og spila á skyndisóknum og föstum leikatriðum en við munum gera þetta öfugt. Við munum standa í framfótinn og ráðast á andstæðingana og það eru ákveðnar áhættur í því, þannig að við þurfum að æfa gríðarlega vel til þess að geta framkvæmt þann fótbolta sem við viljum spila. En það er mjög mikilvægt að við byrjum að gera það strax, því annars höfum við engan grunn til þess að byggja á 2027,“ segir Freyr.
„Við erum með skýr plön. Þetta byrjar á því að við erum í fallsæti og höfum skorað fæst mörk allra í deildinni hérna heima, og erum ekki í Evrópukeppni. Þannig að markmiðið 2026 er nokkuð einfalt. Við þurfum að byrja á því að fá frammistöðurnar okkar í gott jafnvægi og við þurfum að fá einkenni á liðið sem að fólkið í Þrándheimi vill sjá. Það er að spila sóknarfótbolta, skemmtilegan fótbolta, sem fær fólk til þess að vilja mæta á leiki og sjá lið sem að blæðir fyrir treyjuna sem þau eru svo stolt af. Og svo þurfum við að vinna leiki, koma okkur úr þessari fallbaráttu eins hátt í töflunni og kostur er á, en fyrst og fremst að búa til góðan kúltúr og góðar frammistöður. Þannig að við séum með góðan grunn til að byggja ofan á 2027.
Þetta er svona í grófum dráttum fyrsta verkefnið og svo er það ekkert leyndarmál að inni á mínum samningstíma sem nær út 2029 að þá á Rosenborg að vera komið í þá stöðu að vera í toppnum af norskum fótbolta, berjast um Evrópusætin og vonandi titla og spila í Evrópu, en það er langtímaverkefnið. Við þurfum að byrja bara þar sem við erum.“