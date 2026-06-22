Blikar aftur á toppinn eftir öruggan sigur í Eyjum

Breiðablik er aftur komið á topp Bestu deildarinnar eftir sigur á ÍBV í Eyjum í kvöld, en FH á þó leik til góða og getur endurheimt toppsætið. ÍBV hefur ekki unnið leik í Bestu deildinni frá því 10. maí og er ljóst að þær þurfa að bíða eitthvað lengur eftir næsta sigri.
Fyrsta mark blika kom á áttundu mínútu eftir eftir flottan undirbúningu Öglu Maríu sem keyrði upp vinstri kantinn, og kom boltanum fyrir á Líf Joostdóttur van Bemmel, sem stýrði boltanum snyrtilega í fjærhornið frá vítapunkti.
Annað mark blika gerði Ólöf Sigríður Kristinsdóttir á 19. mínútu. Markið kom eftir góða hornspyrnu Sunnu, sem Ólöf gerði vel í að stýra í hornið.
Ólöf Sigríður var síðan aftur á ferðinni á 23. mínútu. Líf átti góða fyrirgjöf frá hægri, sem Ólöf náði að skalla í tómt markið, áður en Guðný náði til boltans.
Eyjakonur náðu ekki að setja spennu í leikinn og endaði leikurinn 0-3 fyrir Breiðablik.
Þriðja mark Blika var atvik leiksins. Það kom á 23. mínútu og gerði í raun út um leikinn. Eftir það var róðurinn orðinn afar þungur fyrir heimakonur.
Líf Joostdóttir van Bemmel átti mjög góðan leik fyrir Blika. Hún skoraði fyrsta markið og lagði síðan upp þriðja markið með góðri fyrirgjöf frá hægri.
Ólöf Sigríður Kristinsdóttir átti einnig góðan leik, en hún skoraði tvö mörk á fjórum mínútum og var mjög öflug í teig eyjakvenna.
Lítið var út á Stefán Ragnar og hans teymi að setja. Leikurinn rúllaði nokkuð vel og hafði dómarateymið góða stjórn á leiknum.
Það var fremur róleg stemning í Eyjum, en það gæti vel hafa litast af því að leikurinn var í raun nánast búinn eftir 23. mínútur. Blikar byrjuðu af miklum krafti og slógu heimakonur út af laginu snemma leiks