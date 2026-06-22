Mbappé með tvö og Frakkar áfram eftir leik sem seinkaði um tvo tíma Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 20:33 Kylian Mbappe skoraði tvívegis í nótt og fékk frábært tækifæri til að klára þrennuna. Getty/Darrian Traynor Kylian Mbappé skoraði tvívegis og jafnaði þar með Miroslav Klose í öðru sætinu yfir flest mörk í sögu heimsmeistaramótsins þegar Frakkar unnu öruggan 3-0 sigur á Írak á heimsmeistaramótinu í nótt. Þetta var leikur sem tók mun lengri tíma en áætlað var en leiknum seinkaði vegna veðurs í Fíladelfíu. Mbappé skoraði snemma í báðum hálfleikjum og er nú kominn með 16 mörk í 16 leikjum á HM, tveimur mörkum á eftir Lionel Messi sem sló met Klose nokkrum klukkustundum áður. Leikur Frakklands og Íraks var sá fyrsti á þessu heimsmeistaramóti sem var stöðvaður vegna slæms veðurs, en seinni hálfleikur hófst meira en tveimur klukkustundum eftir að þeim fyrri lauk vegna eldinga á svæðinu. Mikil rigning fyrr um daginn hafði seinkað því að stuðningsmenn kæmust inn á Fíladelfíuleikvanginn, þótt leikurinn hafi hafist á réttum tíma. Frakkar byrjuðu af krafti og yfirburðir þeirra í upphafi skiluðu árangri á 14. mínútu þegar Mbappé þrumaði boltanum með vinstri fæti í fjærhornið af vítateigsbrúninni. En meistararnir frá 2018 áttu í erfiðleikum með að skapa sér nein afgerandi færi eftir drykkjarhlé í fyrri hálfleik og Írakar náðu að halda boltanum lengur þrátt fyrir að hafa misst framherja sinn og fyrirliða, Aymen Hussein, meiddan af velli. Frakkar komu með endurnýjaðan kraft úr langa hléinu en fengu annað markið gefins – markvörður Íraks, Ahmed Basil, náði ekki stjórn á stuttri sendingu frá varnarmanninum Zaid Tahseen og Ousmane Dembélé lagði boltann upp fyrir Mbappé sem skoraði auðveldlega. Les Bleus fengu fleiri færi til að auka forskotið – Adrien Rabiot misnotaði opið skallafæri og Michael Olise skaut í þverslána með sniðugri vippu – áður en Dembélé skoraði þriðja mark þeirra með skoti í neðra hornið. Markið – sem kom eftir frábæra sendingu með utanfótarspyrnu frá Olise – var fyrsta mark Dembélé fyrir Frakkland á stórmóti í hans tuttugasta leik. Írakar sköpuðu sér tvö ágæt færi á síðustu 20 mínútunum, en varnarmaðurinn Rebin Sulaka skaut yfir úr föstu skoti eftir hornspyrnu Zidane Iqbal áður en Ali Al Hamadi náði ekki til boltans eftir laglega fyrirgjöf frá Marko Farji. Mbappé slapp svo í gegn seint í leiknum og virtist ætla að fullkomna þrennuna en hann þrumaði boltanum hátt yfir og fram hjá með vinstri fæti. Frakkar, sem stefna á að komast í þriðja úrslitaleik heimsmeistaramótsins í röð, eru á toppi I-riðils með sex stig á meðan Írak er á botninum án stiga. HM 2026 í fótbolta