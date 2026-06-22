Íslenski boltinn

Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyja­manna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Elías Már Ómarsson fagnar einu af þremur mörkum sínum.
Elías Már Ómarsson fagnar einu af þremur mörkum sínum. Vísir/Anton Brink

Fimm leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær og nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi.

Víkingar unnu risasigur í toppslagnum, Blikar komust aftur á sigurbraut og Eyjamenn unnu sinn þriðja leik í röð.

Elías Már Ómarsson skoraði þrennu í 5-0 sigri Víkinga á Fram og er þar með kominn með tólf mörk í deildinni í sumar. Víkingar náðu níu stiga forskoti á KR á toppnum og eru nú með ellefu stigum meira en Framarar sem eru í þriðja sætinu.

Arnar Bjarki Gunnleifsson, sem er aðeins 15 ára og nýfermdur, skoraði þriðja mark Blika í 3-1 sigri á KA. Blikar eru í fjórða sæti en fimmtán stigum á eftir toppliði Víkings.

Eyjamenn lentu 1-0 undir á móti Stjörnunni á fyrstu mínútu leiksins en tókst að svara með tveimur mörkum og tryggja sér þriðja sigurinn í röð. Sesar Örn Harðarson og Bjarki Björn Gunnarsson hafa spilað vel í sigurgöngunni og skoruðu mörk Eyjamanna í gær.

Keflvíkingar náðu 1-1 jafntefli við Valsmenn á Hlíðarenda og Þórsarar náðu að jafna undir lokin í 1-1 jafntefli við FH. FH-ingar eru þar með áfram á botni deildarinnar.

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