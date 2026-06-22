Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. júní 2026 09:42 Elías Már Ómarsson fagnar einu af þremur mörkum sínum. Vísir/Anton Brink Fimm leikir fóru fram í Bestu deild karla í fótbolta í gær og nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi. Víkingar unnu risasigur í toppslagnum, Blikar komust aftur á sigurbraut og Eyjamenn unnu sinn þriðja leik í röð. Elías Már Ómarsson skoraði þrennu í 5-0 sigri Víkinga á Fram og er þar með kominn með tólf mörk í deildinni í sumar. Víkingar náðu níu stiga forskoti á KR á toppnum og eru nú með ellefu stigum meira en Framarar sem eru í þriðja sætinu. Arnar Bjarki Gunnleifsson, sem er aðeins 15 ára og nýfermdur, skoraði þriðja mark Blika í 3-1 sigri á KA. Blikar eru í fjórða sæti en fimmtán stigum á eftir toppliði Víkings. Eyjamenn lentu 1-0 undir á móti Stjörnunni á fyrstu mínútu leiksins en tókst að svara með tveimur mörkum og tryggja sér þriðja sigurinn í röð. Sesar Örn Harðarson og Bjarki Björn Gunnarsson hafa spilað vel í sigurgöngunni og skoruðu mörk Eyjamanna í gær. Keflvíkingar náðu 1-1 jafntefli við Valsmenn á Hlíðarenda og Þórsarar náðu að jafna undir lokin í 1-1 jafntefli við FH. FH-ingar eru þar með áfram á botni deildarinnar. Besta deild karla Víkingur Reykjavík Fram KA Breiðablik Valur Keflavík ÍF FH Þór Akureyri ÍBV Stjarnan Mest lesið Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Íslenski boltinn UEFA lofar að hafa engin drykkjarhlé Fótbolti Bauluðu á verðandi US Open meistara Golf Birta hjartnæma mynd af Martin eftir afrekið mikla Körfubolti Karlar sem skulda meðlag í Argentínu mega ekki horfa á Messi á HM Fótbolti Sonur Mark Hughes lést aðeins 38 ára gamall Enski boltinn Bröndby-bullur ráðast ekki bara á Víkinga heldur einnig á konur í hjólastól Fótbolti Grænhöfðaeyjar komu aftur á óvart og sögulegt hjá Mo Salah og félögum Fótbolti Lést uppi á hótelherbergi í draumaferð sinni á HM Fótbolti Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Sjáðu þrennu Elíasar, mark þess nýfermda og svar Eyjamanna Stuðningsmenn Blika og Víkinga spyrja fyrir hverja leikurinn sé Uppgjörið: Víkingur - Fram 5-0 | Elías Már með þrennu í stórsigri Víkings í toppslagnum Uppgjörið og viðtöl: Breiðablik - KA 3-1| Mikilvægur sigur Blika en vandræði KA halda áfram Stál í stál í toppslag á Meistaravöllum Efstu lið lentu í kröppum dansi en sigldu heim sigrum Uppgjörið og viðtöl: FH - Þór Ak. 1-1| Úrslit sem gera lítið fyrir bæði lið í fallbaráttunni Uppgjör og viðtöl: Valur – Keflavík 1-1 | Tvö lið sem lengir eftir sigri Uppgjörið: ÍBV-Stjarnan 2-1| Endurkomusigur Eyjamanna og uppskerubrestur Stjörnunnar Dean Martin kveður ÍA og tekur við liði í Óman Markaveisla og varamenn gerðu sig gildandi í Breiðholti Vestri í toppbaráttu eftir afar sætan sigur Má ekki spila en hjálpar til við met: „Frekar skrýtið að horfa á þessa leiki“ Njarðvíkingar stöðvuðu sigurgöngu Leiknisliðsins Birtir myndband af því þegar fyrirliði KR brotnaði á báðum Sumarmótin: TM mótið í Vestmannaeyjum Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík-Stjarnan 2-1 | Ása Björg hetjan í framlengingu Mollee: „Ég hef fulla trú á liðinu“ Þróttur og Fram fengu heimaleik í undanúrslitunum María Eva hetja Þróttar þegar þær fóru í undanúrslitin Gleði og gott veður á TM mótinu í Eyjum ÍR stöðvaði Gróttu og Kári kom Fylki í annað sæti Bjó til sex mörk Fram á gamla heimavellinum Sjáðu mörkin í Víkinni, sturlunina í Garðabæ og Viktor tækla Val Stjarnan - Breiðablik 4-4 | Átta marka tryllir í Garðabænum Uppgjörið: Víkingur - KR 2-0 | Víkingar enn ósigraðir á toppnum Uppgjörið: 1-0 ÍA - Valur | Viktor skoraði markið sem færði Skaganum þrjú stig „Hvernig sem úrslitin lenda þá skilgreinir það ekki sumarið“ Svona verður útsending Sýnar Sport í kringum stórleiki kvöldsins Sjáðu Fram sækja sigur í sjö marka leik gegn KA Sjá meira