Alan Greenspan er látinn Atli Ísleifsson skrifar 22. júní 2026 11:18 Alan Greenspan varð hundrað ára. EPA Alan Greenspan, hagfræðingur og fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, er látinn. Hann varð hundrað ára gamall. Bandarískir fjölmiðlar greina frá andláti Greenspan í dag og er þar vísað í tilkynningu frá eiginkonu hans. Hann hafði glímt við Parkinson um nokkurt skeið. Greenspan var skipaður seðlabankastjóri Bandaríkjanna árið 1987 af Ronald Reagan, þáverandi Bandaríkjaforseta. Greenspan gegndi stöðunni allt til ársins 2006, eða í forsetatíð Reagan, George Bush eldri, Bill Clinton og George W. Bush. Greenspan var um árabil einn áhrifamesti maður bandarískrar hagstjórnar, allt frá lokum Kalda stríðsins og á tímum gríðarlegra tækniframfara. Greenspan er sá maður sem hefur setið næst lengst í stóli seðlabankastjóra Bandaríkjanna, en sá sem lengst hefur setið er William McChesney Martin, frá 1951 til 1970. Eftir að Greenspan hætti sem seðlabankastjóri stofnaði hann ráðgjafafyrirtæki í Washington DC og skrifaði fjölda bóka. Fréttin verður uppfærð. Bandaríkin Andlát Ronald Reagan Mest lesið Fjölskyldan í sárum og biður foreldra um að fylgjast með netnotkun barna Innlent Starmer segir af sér Erlent Leidd út í járnum eftir lögregluaðgerð í Skipholti Innlent „Við náðum í hnakkadrambið á þeim“ Innlent Telur að það eigi að gera bíla upptæka vegna utanvegaaksturs Innlent Ekki lengur flestir sem útskrifast af náttúrufæðibraut Innlent Einn kærður fyrir stórfellda líkamsárás Innlent Lést í umferðarslysi við Vík í Mýrdal Innlent Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar Erlent Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Erlent Fleiri fréttir Alan Greenspan er látinn Vandræðagangur í breskum stjórnmálum allt frá Brexit Starmer segir af sér Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðanjarðarbyrgi í Ástralíu Starmer muni segja af sér í dag Fyrstu lotu friðarviðræðna Bandaríkjanna og Íran lokið Leggja bönn á áfengisneyslu vegna hitabylgjunnar „Konur eru svangari, fátækari og örvæntingarfyllri en nokkru sinni fyrr“ Sagður ætla að tilkynna afsögn á morgun Vance þreifar fyrir sér í Sviss Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Sjá meira