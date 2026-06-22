Erlent

Alan Greenspan er látinn

Atli Ísleifsson skrifar
Alan Greenspan varð hundrað ára.
Alan Greenspan varð hundrað ára. EPA

Alan Greenspan, hagfræðingur og fyrrverandi seðlabankastjóri Bandaríkjanna, er látinn. Hann varð hundrað ára gamall. 

Bandarískir fjölmiðlar greina frá andláti Greenspan í dag og er þar vísað í tilkynningu frá eiginkonu hans. Hann hafði glímt við Parkinson um nokkurt skeið. 

Greenspan var skipaður seðlabankastjóri Bandaríkjanna árið 1987 af Ronald Reagan, þáverandi Bandaríkjaforseta. Greenspan gegndi stöðunni allt til ársins 2006, eða í forsetatíð Reagan, George Bush eldri, Bill Clinton og George W. Bush. 

Greenspan var um árabil einn áhrifamesti maður bandarískrar hagstjórnar, allt frá lokum Kalda stríðsins og á tímum gríðarlegra tækniframfara. 

Greenspan er sá maður sem hefur setið næst lengst í stóli seðlabankastjóra Bandaríkjanna, en sá sem lengst hefur setið er William McChesney Martin, frá 1951 til 1970.

Eftir að Greenspan hætti sem seðlabankastjóri stofnaði hann ráðgjafafyrirtæki í Washington DC og skrifaði fjölda bóka.

Fréttin verður uppfærð. 

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