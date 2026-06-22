Lögreglan í Ástralíu hefur lagt hald á 2,7 tonn af kókaíni. Um er að ræða mesta magn kókaíns sem hefur verið lagt hald á í Ástralíu. Í frétt BBC segir að það hafi fundist í neðanjarðarbyrgi í vestanverðri Sidney. Götuvirði efnanna er um 500 milljónir evra eða 72 milljarðar íslenskra króna.
Kókaínið fannst á föstudag undir fölskum gólfum í gámum á lóð í vestanverðri Sidney. Tveir karlmenn, 21 árs og 25 ára, reyndu samkvæmt frétt BBC að flýja lögreglu en voru handteknir á vettvangi og kærðir fyrir að vera með of mikið magn á sér af ólöglegum vímuefnum.
Samkvæmt lögreglu var vímuefnunum smyglað inn í Ástralíu í gegnum smábæinn Midge Point í Norður-Queensland og er það hluti af skipulagðri glæpastarfsemi. Mennirnir sem voru handteknir eiga yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði þeir sakfelldir.
Aðgerð lögreglunnar var hluti af stærri aðgerð sem hófst í maí, aðgerðinni Minjiang, í kjölfar þess að 40 kíló af kókaíni fundust fljótandi í vatni nærri Midge Point. Sex voru handtekin og kærð í kjölfar rannsóknarinnar í síðustu viku. Í frétt BBC kemur fram að lögregla hafi einnig lagt hald á skip við Salómonseyjur sem þau telja að hafi verið notað til að smygla efnunum.
Í frétt BBC segir að þó svo að Ástralía sé afskekkt sé góður markaður þar fyrir viðskipti með vímuefni. Ástralir og Nýsjálendingar séu með hæsta kókaínneysluhlutfall í heimi, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá því í fyrra um notkun vímuefna um allan heim.
Haft er eftir Stephen Jay, yfirmanni hjá áströlsku alríkislögreglunni, að málið sýni „hversu vel skipulögð og ákveðin þessi glæpasamtök eru og hversu langt þau eru tilbúin að ganga í gróðaskyni.
„Rannsókn á uppruna fíkniefnanna stendur enn yfir og við munum vinna með alþjóðlegum og innlendum löggæsluaðilum okkar að því að bera kennsl á glæpasamtökin og alla aðra sem komu að því að greiða fyrir þessa meintu tilraun til fíkniefnainnflutnings.“