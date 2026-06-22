Erlent

Fundu nærri þrjú tonn af kókaíni í neðan­jarðar­byrgi í Ástralíu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndinni var dreift af alríkislögreglunni í Ástralíu og sýnir magnir sem var fundið í byrginu.
Myndinni var dreift af alríkislögreglunni í Ástralíu og sýnir magnir sem var fundið í byrginu. Vísir/AP

Lögreglan í Ástralíu hefur lagt hald á 2,7 tonn af kókaíni. Um er að ræða mesta magn kókaíns sem hefur verið lagt hald á í Ástralíu. Í frétt BBC segir að það hafi fundist í neðanjarðarbyrgi í vestanverðri Sidney. Götuvirði efnanna er um 500 milljónir evra eða 72 milljarðar íslenskra króna.

Kókaínið fannst á föstudag undir fölskum gólfum í gámum á lóð í vestanverðri Sidney. Tveir karlmenn, 21 árs og 25 ára, reyndu samkvæmt frétt BBC að flýja lögreglu en voru handteknir á vettvangi og kærðir fyrir að vera með of mikið magn á sér af ólöglegum vímuefnum.

Samkvæmt lögreglu var vímuefnunum smyglað inn í Ástralíu í gegnum smábæinn Midge Point í Norður-Queensland og er það hluti af skipulagðri glæpastarfsemi. Mennirnir sem voru handteknir eiga yfir höfði sér lífstíðarfangelsi verði þeir sakfelldir.

Á myndinni er annar maðurinn sem var handtekinn. Alríkislögreglan í Ástralíu tók myndina. Vísir/AP

Aðgerð lögreglunnar var hluti af stærri aðgerð sem hófst í maí, aðgerðinni Minjiang, í kjölfar þess að 40 kíló af kókaíni fundust fljótandi í vatni nærri Midge Point. Sex voru handtekin og kærð í kjölfar rannsóknarinnar í síðustu viku. Í frétt BBC kemur fram að lögregla hafi einnig lagt hald á skip við Salómonseyjur sem þau telja að hafi verið notað til að smygla efnunum.

Í frétt BBC segir að þó svo að Ástralía sé afskekkt sé góður markaður þar fyrir viðskipti með vímuefni. Ástralir og Nýsjálendingar séu með hæsta kókaínneysluhlutfall í heimi, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna frá því í fyrra um notkun vímuefna um allan heim.

Ganga langt í gróðaskyni

Haft er eftir Stephen Jay, yfirmanni hjá áströlsku alríkislögreglunni, að málið sýni „hversu vel skipulögð og ákveðin þessi glæpasamtök eru og hversu langt þau eru tilbúin að ganga í gróðaskyni.

„Rannsókn á uppruna fíkniefnanna stendur enn yfir og við munum vinna með alþjóðlegum og innlendum löggæsluaðilum okkar að því að bera kennsl á glæpasamtökin og alla aðra sem komu að því að greiða fyrir þessa meintu tilraun til fíkniefnainnflutnings.“

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