Þreifa fyrir sér þrátt fyrir boðaðað lokun Hormússunds Agnar Már Másson skrifar 21. júní 2026 08:16 Vonast er eftir einhverjum þreifingum á fundi milli Bandaríkjanna og Írana í Sviss, en J.D. Vance varaforseti Bandaríkjanna lenti þar í morgun. AP Bandaríski varaforsetinn J.D. Vance lenti í Sviss í morgun en þar eiga friðarviðræður milli Írana og Bandaríkjamanna að hefjast í Obbürgen seinna í dag, þrátt fyrir að íranski herinn hafi tilkynnt í gær að Hormússundi yrði lokað að nýju. Bandaríkjamenn segja að enn virðist opið fyrir skipaumferð um sundið. Íranir vilja meina að ástæðan fyrir lokun sundsins sé sú að Bandaríkjamenn hafi brotið vopnahléssamkomulag, þar sem þeir vísa til þess að Ísraelsmenn hafi ekki látið af árásum í sunnanverðu Líbanon. Bandaríkjaher hefur aftur á móti sagt að skipaumferð flæði enn um sundið og því sé ekki að sjá að því sé lokað. Hormússund er ein mikilvægasta olíuflutningaleið heims og hefur lokun þess haft hækkandi áhrif á heimsmarkaðsverð olíu. Lögreglumenn fyrir utan Burgenstock-hótelið í Obbürgen í Sviss, skammt frá Lucerne.AP Þessir verða á fundinum Íranska sendinefndin lenti í gær en þar eru í fararbroddi þeir Mohammad Bagher Ghalibaf, forseti íranska þingsins, og Abbas Aragchi, utanríkisráðherra Íran. Þá munu pakistanskir milligöngumenn, þar á meðal forsætisráðherrann Shebaz Sharif og yfirherforinginn Asim Munir, sitja fundinn. Íranski utanríkisráðherran Abbas Araghchi er mættur til Obbürgen.AP Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, hélt til Sviss í nótt til þess að eiga í viðræðum við Írani. Auk þess er Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, þegar kominn til Sviss. Líbanon veikur hlekkur Bandaríkjamenn og Íranir höfðu þegar komist að sextíu daga rammasamkomulagi sem átti að greiða leið fyrir friðarviðræður í von um að binda enda á stríðið. Í því samkomulagi fólst meðal annars krafa Bandaríkjamanna um opnun Hormússunds og krafa Írana um að átökum myndi linna á öllum vígum í Mið-Austurlöndum, þar á meðal átökum í Líbanon. Átök Ísraelshers og Hezbollah í Líbanon hafa reynst veikur hlekkur í þessu samkomulagi en Ísraelsher hefur ekki viljað yfirgefa landið. Samkvæmt umfjöllun ríkismiðils Líbanon í gær féllu hið minnsta ellefu manns fallið í árásum af hálfu Ísraelshers umhverfis Nabatieh í Líbanon. Ísraelsher sagðist hafa ráðist á tugi skotmarka sem herinn sagði tengjast Hezbollah í kjölfar þess að vígahópurinn hefði skotið ríflega fimmtíu eldflaugum að ísraelskum hermönnum í Líbanon. Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íran Ísrael Líbanon Donald Trump Mest lesið Veggur af fólki mætti svöngum tónleikagestum Innlent Hafði fé af mótsgesti Innlent Sól úti um allt og hátt í sautján gráður Innlent Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Erlent Slysið austan við Vík var alvarlegt Innlent Maður á rafskútu rassskellti hlaupakonur Innlent Rútum ekið í forgangsakstri fram fyrir bílaröðina Innlent HR útskrifaði rúmlega sjö hundruð í dag Innlent „Þetta er stórmerkilegur áfangi“ Innlent Þreifa fyrir sér þrátt fyrir boðaðað lokun Hormússunds Erlent Fleiri fréttir Þreifa fyrir sér þrátt fyrir boðaðað lokun Hormússunds Níu í lífshættu og einn látinn eftir lestarslys í Englandi Segjast hafa lokað Hormússundi á ný Meloni segir Trump skrökva upp á sig Witkoff stefnir til Sviss Þungt haldinn eftir að kýr réðst á tvo Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Sjá meira