Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Agnar Már Másson skrifar 19. júní 2026 19:12 Hitnað hefur undir Starmer eftir sögulegt afhroð flokksins í sveitarstjórnarkosningum. Getty Ráðherrar í ríkisstjórn breska forsætisráðherrans Keirs Starmer eru sagðir hafa beðið forsætisráðherrann að segja af sér, bæði sem formaður Verkamannaflokksins og sem leiðtogi ríkisstjórnarinnar. Rísandi stjarna í flokknum hefur orðuð við að leysa hann af hólmi. Sætið undir Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hefur hitnað ört síðasta sólarhring frá því að Andy Burnham, vinsæll borgarstjóri Stór-Manchester-svæðisins, var kjörinn þingmaður Makerfield í aukakosningum sem haldnar voru í gær. Ljóst þykir að leiðtogaslagur sé í uppsiglingu í Verkamannaflokknum og hefur Burnham verið orðaður við formennsku. BBC greindi frá því í dag að samgönguráðherrann Heidi Alexander hafi átt samtal við Starmer á bak við luktar dyr í dag þar sem hún hafi beðið hann um að leggja fram tímaáætlun um að láta af embætti. Það væri til þess að tryggja skilvirk stjórnarskipti við næsta leiðtoga. Samkvæmt breska dagblaðinu Times hafði fjöldi ráðherra í hyggju í dag að segja við Starmer að hann ætti af sér sem formaður Verkamannaflokksins og forsætisráðherra. Blaðið skrifar að hann muni íhuga málið um helgina. Tveir aðrir ráðherrar, Ed Miliband og Shabana Mahmood, hafa áður krafið hann um slíka tímaáætluun. Guardian hefur eftir ónafngreindum heimildarmanni í ríkisstjórn Starmers: „Allir telja að þetta sé búið og allir vilja að þetta brotthvarf verði snyrtilegt og gert af reisn.“ Hrikt hefur í stoðum ríkisstjórnar Starmers undanfarið en hún hefur verið gríðarlega óvinsæl um langa hríð og forsætisráðherrann sjálfur átt í vök að verjast vegna fjölda mála, þar á meðal fyrir að skipa sendiherra í Bandaríkjunum sem hafði náin tengsl við kynferðisbrotamanninn Jeffrey Epstein. Varnarmálaráðherrann sagði meðal af sér í byrjun mánaðar vegna ósættis er varðar fjármögnun varna- og öryggismála. Þungt tap Verkamannaflokksins í sveitarstjórnarkosningum í síðasta mánuði varð til þess að fjöldi þingmanna flokksins krafðist þess að Starmer segði af sér en hann sat sem fastast. Burnham, sem sagði af sér þingmennsku 2017, er kominn aftur á breska þingið og hann þykir vera efstur á blaði hvað varðar hugsanlegan eftirmann Starmers, bæði sem leiðtogi Verkamannaflokksins og sem Skoðanakönnun Yougov frá því í maí benti til þess að 59 prósent félaga í Verkamannaflokknum styddu Burnham í mögulegu leiðtogakjöri en 37 prósent Starmer. Starmer óskaði Burnham til hamingju með sigurinn í færslu á samfélagsmiðli og fagnaði því að kjósendur hefðu valið von og bjartsýni Verkamannaflokksins fram yfir sundrung og hatur. Burnham vann öruggan sigur á Rob Kenyon, frambjóðanda Umbótaflokksins, þjóðernisíhaldsflokks sem fer með himinskautum í skoðanakönnunum á landsvísu. Bretland Kosningar í Bretlandi Mest lesið Lést í slysi á Hálsasveitarvegi Innlent „Þetta er kannski dýrasta tækið sem barnið á“ Innlent Handtökur í vændisrannsókn lögreglu Innlent Áhöfnin hlúði að Hólmsteini á siglingunni til Hvalfjarðar Innlent Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Erlent „Virðist vera einhverskonar gamaldags sjómennskuhefndaraðgerð“ Innlent Trúði ekki að siglt yrði úr höfninni: „Mér leið svo illa, ég fór að hágráta“ Innlent Lögreglustjóri braut meðalhófsreglu Innlent „Það verða engir konungar“ Erlent Einn vildi sýkna þegar dómur fyrir sérlega sársaukafulla nauðgun var staðfestur Innlent Fleiri fréttir Ráðherrar krefja Starmer um afsögn Ísrael semur um vopnahlé við Hezbollah Konungur Norðursins sækir að Starmer Hættu skyndilega við viðræðurnar í Sviss Íranir segjast ætla að taka gjald af siglingum um sundið „Það verða engir konungar“ Telja dráp á rússneskum teiknara „pólitískt launmorð“ Ein stærsta drónaárásin á Rússland frá upphafi stríðsins Leghálskrabbameini nánast útrýmt í Bretlandi eftir bólusetningarátak Þetta er í samkomulagi Trumps við Írani Fuglaflensan stráfelldi kópa á suðurskautinu Trump undirritaði samkomulag við Írani Spá allt að fjörutíu stiga hita Rex Heuermann fær lífstíðardóm Eins árs gamalt barn skotið til bana af lögreglumanni Rex Heuermann leiddur fyrir dómara í dag Mette-Marit krónprinsessa fékk ný lungu í vel heppnaðri aðgerð Skopmyndateiknari skotinn til bana Rússnesk freigáta skaut varúðarskotum að skútu í Ermarsundi Rússar skipulögðu íkveikjur gegn forsætisráðherra Bretlands Segjast hafa sprengt olíuhreinsistöð nærri Moskvu Stefna á að hafa ný aðildarríki í styttri ól Öll áhöfnin talin af Samkomulag um samkomulag undirritað og klárt Erfiðir tímar fyrir norsku konungsfjölskylduna Sonur krónprinsessunnar áfrýjar dómi Hrapaði til bana eftir að kennari gleymdi að festa reipi Það sem er vitað um samkomulagið við Írani Kallaði Michelle Obama karlmann á afmælishátíð Trump Bretar banna samfélagsmiðlanotkun upp að 16 ára aldri Sjá meira