Ísraelsk stjórnvöld og Hezbollah-samtökin í Líbanon hafa náð samkomulagi um vopnahlé. Aðgerðir Ísraelshers í sunnanverðu Líbanon hafa staðið yfir síðustu mánuði með það að markmiði að gera út um samtökin sem eru á lista yfir hryðjuverkasamtök víða um heim.
Síðastliðinn sólarhring höfðu fjórir ísraelskir hermenn fallið og fjörutíu og sjö Líbani, samkvæmt heilbrigðisyfirvöldum.
Áframhaldandi skærur hefðu sett friðarsamkomulag Bandaríkjastjórnar við klerkastjórnina í Íran í uppnám. J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, hætti við för sína til Sviss til friðarviðræðna við Írani eftir að fréttir bárust af harðnandi átökum í Líbanon.
Vopnahléið virðist því miður meira vera í orði en á borði en í fréttavakt BBC um málið kemur fram að fréttaritari þeirra á staðnum hafi talið tólf loftárásir af hendi Ísraelsmanna frá því að tilkynnt var um samkomulagið.
Samkomulag sem Bandaríkjamenn og Íranir skrifuðu undir í gærkvöldi felur í sér vopnahlé, opnun Hormússund og að Íranir komi sér ekki upp kjarnavopnum. Bandaríkjamenn skuldbunda sig einnig til þess að aflétta öllum viðskiptaþvingunum á Íran, skipta sér ekki af innri málefnum landsins og að skila frystum eignum Írana.
„Af hverju í andskotanum þurfti Bibi að gera árás? Ég varð svo brjálaður. Ég lét hann vita af því. Hann hefur enga helvítis dómgreind. Ég sagði honum það.“ Þetta segir Donald Trump Bandaríkjaforseti um árás Ísraelshers á Líbanon í dag og samtal sem hann átti við Benjamín Netanjahú, forsætisráðherra Ísraels, í kjölfarið.
Aðalsamningamaður Íran sagði friðarviðræður við Bandaríkin í uppnámi eftir nýjustu loftárás Ísraela á Beirút, höfuðborg Líbanon. Þrír eru látnir og fimmtán særðir í úthverfum borgarinnar eftir árásina, að sögn yfirvalda í Líbanon. Þá hafa byggingar og verslanir orðið fyrir umtalsverðum skemmdum.