Mette-Marit krónprinsessa Noregs hefur gengist undir vel heppnaða lungnaígræðslu en hún greindist með lungnasjúkdóm sem kallast lungnatrefjun fyrir um ári síðan. Í september 2025 fór hún í veikindaleyfi vegna þess og hefur undandarið sést með súrefnisgleraugu.
Aðgerðin fór fram á Ríkisspítalanum í Osló og gekk vel er í frétt Verdens Gang (VG) haft eftir deildarstjóra á brjóstholsskurðdeild Ríkisspítalans, Arnt Fiane. Þá greindi hann einnig frá því að hún yrði lögð inn í nokkrar vikur til endurhæfingar og aðlögunar lyfja en að það sé vanalegt þegar fólk hefur nýlega gengist undir ígræðslu.
„Þetta er föst venja til að stilla lyf, takast á við hugsanlega fylgikvilla og stunda endurhæfingu,“ er einnig haft eftir Are Holm sem er deildarstjóri á lungnadeild Ríkisspítalans.
Hákon krónprins mun aðlaga dagskrá sína til að vera með krónprinsessunni á meðan hún jafnar sig eftir aðgerðina og í gær, þriðjudaginn 16. júní, tilkynnti hirðin að hann hefði aflýst allri dagskrá.
„Krónprinshjónin þakka fyrir hlýjar og góðar kveðjur undanfarið. Hlýhugurinn skiptir miklu máli í þeirri krefjandi stöðu sem þau eru í,“ skrifar konungshirðin.
Þann 5. júní, þegar tilkynnt var að Mette-Marit hefði verið sett á lista yfir ný lungu, upplýsti hirðin að hún myndi ekki gefa neina nýja uppfærslu um krónprinsessuna fyrr en eftir ígræðsluna.